تلاش آمریکا برای مدیریت روابط با کردها

به گزارش کردپرس، نشریه المجله در گزارشی نوشت تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در سفر به اربیل تلاش کرد روابط واشنگتن با رهبران کرد عراق و سوریه را مدیریت و اختلافات اخیر را کاهش دهد. به نوشته این نشریه، گفت‌وگوها بر آینده همکاری آمریکا و کردها، تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت سوریه و رویکرد واشنگتن در قبال گروه‌های مسلح عراقی متمرکز بود.

نشریه المجله گزارش داد سفر تام باراک به اربیل در شرایطی انجام شد که طی ماه‌های اخیر روابط آمریکا و نیروهای کرد با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر بارها از عملکرد کردها انتقاد کرده و مدعی شده بود آنان تسلیحات آمریکایی رابرای خود نگاه داشته اند اما رهبران کرد آن را رد کرده‌اند.

به نوشته المجله، یک منبع سیاسی کرد اعلام کرد رهبران کرد در دیدار با باراک بر تمایل خود برای ادامه همکاری با آمریکا تأکید کردند، اما در عین حال از واشنگتن خواستند در طرح مطالبات خود، محدودیت‌های سیاسی، امنیتی و ملاحظات آنان در قبال کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد.

در جریان این سفر، باراک با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، و در پایان با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این سفر با شماری از دیپلمات‌ها و مقام‌های نظامی آمریکا نیز همراه بود.

تأکید بر پایان بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان

المجله می‌نویسد یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات، بحران تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان عراق بود؛ بحرانی که نزدیک به ۲۰ ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان ادامه دارد.

باراک از دو حزب اصلی کرد خواست با انعطاف بیشتر اختلافات خود را کنار گذاشته و هرچه سریع‌تر برای تشکیل کابینه جدید به توافق برسند.

پس از این دیدار، مسرور بارزانی بر ضرورت ازسرگیری فعالیت پارلمان اقلیم تأکید کرد. در مقابل، منابع نزدیک به بافل طالبانی نیز به المجله گفتند که وی ادامه این بن‌بست را موجب تضعیف مشروعیت و اعتبار نهادهای اقلیم دانسته است.

به نوشته این نشریه، باراک همچنین تصریح کرد میزان همکاری و مشارکت آینده آمریکا با اقلیم کردستان به کارآمدی نهادهای سیاسی و اجرایی آن وابسته خواهد بود.

آینده نیروهای پیشمرگ

المجله گزارش می‌دهد که فرستاده ویژه آمریکا در این دیدارها راهبرد واشنگتن برای عراق را تشریح کرد که بر کاهش نفوذ گروه‌های مسلح و تقویت استقلال سیاسی و امنیتی بغداد استوار است.

در مقابل، رهبران کرد از باراک خواستند نیروهای پیشمرگ با گروه‌های مسلح عراقی یکسان تلقی نشوند. آنان تأکید کردند پیشمرگ یک نیروی رسمی و قانونی است که جایگاه آن در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده و از نظر مأموریت، ساختار و مشروعیت، تفاوت اساسی با گروه‌های شبه‌نظامی دارد.

گفت‌وگو درباره آینده شمال و شرق سوریه

بخش دیگری از مذاکرات به تحولات سوریه اختصاص داشت. بر اساس گزارش المجله، مظلوم عبدی در دیدار با باراک، برنامه‌های مربوط به ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت سوریه را تشریح کرد.

باراک نیز از روند اجرای توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه استقبال کرد و خواستار همکاری بیشتر برای رفع موانع باقی‌مانده شد. وی همچنین بر ادامه حمایت آمریکا از ثبات و روند سیاسی در سوریه تأکید کرد.

«گفت‌وگوی مستقیم واشنگتن و کردها»

یلدیز فرمان، پژوهشگر مسائل کردی، در گفت‌وگو با المجله، شکل برگزاری نشست‌های اربیل را دارای اهمیت ویژه دانست. به گفته او، برخلاف بغداد که باراک تنها با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد، در اربیل با مجموعه‌ای از رهبران کرد عراق و سوریه به صورت جداگانه و مشترک گفت‌وگو شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد واشنگتن، کردها را صرفاً از دریچه بغداد یا دمشق نمی‌بیند، بلکه آنان را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای مؤثر در معادلات عراق و سوریه در نظر گرفته است.

فرمان معتقد است این نشست‌ها در عمل نوعی گفت‌وگوی مستقیم میان آمریکا و کردها بود؛ گفت‌وگویی که بدون مخالفت جدی بازیگران منطقه‌ای برگزار شد و می‌تواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای بازتعریف روابط خود با نیروهای کرد باشد.

وی در عین حال تأکید کرد آمریکا همچنان کردها را یکی از شرکای قابل اعتماد خود در منطقه می‌داند، اما ناچار است این روابط را با ملاحظات راهبردی خود در قبال ترکیه و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای متوازن نگه دارد.

المجله در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد با وجود سردی روابط در ماه‌های اخیر، واشنگتن و کردها همچنان به یکدیگر نیاز دارند. از یک سو، کردها در شرایط کنونی جایگزین قابل اتکایی برای حمایت آمریکا نمی‌بینند و از سوی دیگر، ایالات متحده نیز در فضای پرتنش خاورمیانه، همچنان نیروهای کرد را یکی از باثبات‌ترین و قابل‌اعتمادترین شرکای منطقه‌ای خود ارزیابی می‌کند.