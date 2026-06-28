به گزارش کردپرس، کمال حسین پور نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی به مناسبت سی‌ونهمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت در صفحه مجازی خود نوشت: این فاجعه یادآور جنایتی است که با حمایت تمام قد غرب از رژیم بعث عراق رقم خورد؛ جنایتی که صدها انسان بی‌گناه را به کام مرگ فرستاد و هنوز هم بر زندگی هزاران قربانی سایه انداخته است.



او افزود: سردشت برای ما تنها یک شهر نیست؛ نماد مظلومیت و ایستادگی یک ملت است.

حسین پور ادامه داد: ایران عزیز اسلامی به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در جهان، هرگونه استفاده از این ابزارهای غیرانسانی را همیشه محکوم کرده و پرچمدارِ جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است.



نماینده سردشت در مجلس گفت: ما عاملان این جنایت و جنایات بزرگ دیگر در حق مردم کشورمان را هرگز نمی‌بخشیم و هرگز فراموش نخواهیم کرد.

هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ رژیم بعث عراق با بهره‌گیری از سلاح‌های نامتعارف و ممنوعه شیمیایی و با حمایت قدرت‌های استکباری، مردم بی‌دفاع سردشت را هدف قرار داد و فاجعه‌ای انسانی را رقم زد که آثار آن همچنان بر زندگی مردم این منطقه سایه افکنده است.

در این بمباران شیمیایی ٦ نقطه پرازدحام سردشت مورد هدف قرار گرفت و در این حمله ناجوانمردانه ۱۱۹ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر شهید و بیش از ٨ هزار نفر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفته و دچار مصدومیت شیمیایی شدند.

بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت فجیع ترین تهاجم شیمیایی بود که آثار و مشکلات منفی بسیاری به وجود آورد. این شهر اولین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما نامیده شده است.