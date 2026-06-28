ایلام کجاست و به چه معروف است؟ راهنمای کامل استان ایلام

ایلام یکی از استان‌های غربی ایران است که با طبیعت کوهستانی، جنگل‌های بلوط، آثار تاریخی ارزشمند و فرهنگ غنی اقوام کرد و لر شناخته می‌شود. این استان علاوه بر داشتن مرز مشترک با عراق، به دلیل جاذبه‌های طبیعی، سوغات محلی، موسیقی فولکلور و نقش مهم مرز مهران در سفرهای اربعین، هر ساله میزبان میلیون‌ها مسافر و زائر است.

اگر قصد سفر، سکونت یا استفاده از خدمات شهری را دارید، آشنایی با امکانات این شهر نیز اهمیت دارد. برای مثال، بسیاری از گردشگران پیش از سفر درباره مراکز تفریحی، مراکز درمانی، مراکز خرید، کلینیک‌ های زیبایی شهر ایلام و سایر خدمات جستجو می‌کنند تا برنامه‌ریزی کامل‌تری برای حضور در این شهر داشته باشند.

در ادامه با موقعیت جغرافیایی، جمعیت، زبان مردم، شهرستان‌ها، جاهای دیدنی، سوغات و مهم‌ترین ویژگی‌های استان ایلام آشنا می‌شوید.

ایلام در کدام استان است؟

ایلام خود یکی از ۳۱ استان ایران به شمار می‌رود و شهر ایلام نیز مرکز این استان است. بنابراین اگرچه برخی تصور می‌کنند ایلام شهری در یکی از استان‌های همجوار است، اما در واقع نام استان و مرکز آن هر دو «ایلام» هستند.

استان ایلام در دامنه رشته‌کوه زاگرس قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، ترکیبی از مناطق کوهستانی، جنگلی و دشت‌های گرمسیری را در بر می‌گیرد. همین تنوع طبیعی باعث شده این استان یکی از متفاوت‌ترین مناطق غرب ایران از نظر اقلیم و چشم‌انداز باشد.

موقعیت جغرافیایی؛ ایلام کجای ایران قرار دارد؟

اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم ایلام کجای ایران قرار دارد، باید به غرب کشور و همسایگی مرز عراق اشاره کنیم. این استان از شمال با کرمانشاه، از شرق با لرستان، از جنوب با خوزستان و از غرب با کشور عراق هم‌مرز است.

وجود مرز بین‌المللی مهران، ایلام را به یکی از مهم‌ترین استان‌های مرزی ایران تبدیل کرده است. این مرز علاوه بر نقش اقتصادی، در ایام اربعین حسینی پرترددترین مرز زمینی کشور محسوب می‌شود.

آب‌وهوای استان نیز متنوع است؛ مناطق شمالی و مرکزی آب‌وهوایی معتدل و کوهستانی دارند، در حالی که شهرستان‌های جنوبی مانند دهلران در بیشتر ماه‌های سال گرم‌تر هستند.

ایلام به چه معروف است؟

اگر بخواهیم تنها چند ویژگی شاخص را نام ببریم، شامل طبیعت بکر، جنگل‌های بلوط، مرز مهران، آثار تاریخی، صنایع دستی و فرهنگ غنی مردم این منطقه خواهد بود.

طبیعت بکر و جنگل‌های بلوط

بخش بزرگی از استان ایلام را جنگل‌های زاگرسی تشکیل می‌دهند. جنگل‌های بلوط، کوه‌های مرتفع، رودخانه‌ها، تنگه‌های طبیعی و چشمه‌های فراوان باعث شده‌اند بسیاری از گردشگران، ایلام را یکی از زیباترین استان‌های طبیعت‌گردی ایران بدانند.

مرز مهران

نام ایلام برای بسیاری از مردم ایران با مرز مهران گره خورده است. این مرز هر سال پذیرای میلیون‌ها زائر عتبات عالیات است و از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی ایران به عراق محسوب می‌شود.

آثار تاریخی

قدمت سکونت در این منطقه به هزاران سال قبل بازمی‌گردد. شهر تاریخی سیمره، قلعه والی، طاق شیرین و فرهاد و ده‌ها اثر ثبت ملی نشان می‌دهند که ایلام گذشته‌ای بسیار غنی دارد.

غذاهای محلی

خورش تره کوهی، آش دوغ، شله امیری، کپه و انواع نان‌های محلی از غذاهای محبوب استان هستند که بخشی از فرهنگ غذایی مردم ایلام را تشکیل می‌دهند.

صنایع دستی

گلیم نقش برجسته ایلام یکی از شناخته‌شده‌ترین صنایع دستی ایران است. این هنر ارزشمند علاوه بر بازار داخلی، در کشورهای مختلف نیز طرفداران زیادی دارد.

جمعیت ایلام

بر اساس آخرین سرشماری‌های رسمی، جمعیت استان ایلام حدود ششصد هزار نفر است و شهر ایلام نیز پرجمعیت‌ترین شهر استان محسوب می‌شود. اگرچه ایلام از نظر جمعیت در میان استان‌های کم‌جمعیت ایران قرار دارد. بخش زیادی از جمعیت استان در شهرهای ایلام، دهلران، مهران، ایوان و آبدانان سکونت دارند و اقتصاد آن‌ها بر خدمات، کشاورزی، دامداری، صنعت نفت و تجارت مرزی استوار است.

زبان مردم ایلام چیست؟

در بیشتر مناطق استان، مردم به گویش‌های مختلف کردی صحبت می‌کنند. در کنار آن، زبان لکی و گویش‌های لری نیز در برخی شهرستان‌ها رایج است. همچنین در بعضی مناطق مرزی، گروه‌هایی به زبان عربی نیز تکلم می‌کنند. تنوع زبانی در ایلام باعث شده این استان از نظر فرهنگ شفاهی، موسیقی محلی و ادبیات فولکلور جایگاه ویژه‌ای در غرب ایران داشته باشد.

ایلامی‌ها لر هستند یا کرد؟

در بسیاری از شهرستان‌ها مردم کرد هستند و به گویش‌های مختلف کردی سخن می‌گویند. در برخی مناطق نیز اقوام لر و لک زندگی می‌کنند و فرهنگ، پوشش و موسیقی ویژه خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان همه مردم استان را تنها کرد یا تنها لر دانست؛ بلکه ایلام مجموعه‌ای از اقوام مختلف با پیشینه فرهنگی مشترک است که قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

شهرستان‌های استان ایلام

استان ایلام از چندین شهرستان تشکیل شده که هرکدام ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی خاص خود را دارند.

شهرستان مرکز شهرستان ایلام ایلام آبدانان آبدانان ایوان ایوان بدره بدره چرداول سرابله چوار چوار دره‌شهر دره‌شهر دهلران دهلران سیروان لومار ملکشاهی ارکواز مهران مهران هلیلان توحید

شهر ایلام مرکز استان است و پس از آن، مهران و دهلران از مهم‌ترین شهرستان‌های استان به شمار می‌روند.

جاهای دیدنی ایلام

در صدر این فهرست، تنگه رازیانه قرار دارد که یکی از زیباترین پدیده‌های زمین‌شناسی ایران محسوب می‌شود. دریاچه دوقلوی سیاه‌گاو، کوه قلاقیران، پارک ملی کبیرکوه و منطقه جنگلی مانشت نیز از محبوب‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی هستند.

علاقه‌مندان به تاریخ نیز می‌توانند از شهر تاریخی سیمره، قلعه والی و آثار باستانی متعدد استان بازدید کنند که قدمت برخی از آن‌ها به دوران ساسانی و حتی پیش از آن بازمی‌گردد.

سوغات ایلام چیست؟

گلیم نقش برجسته، عسل طبیعی، روغن حیوانی، بژی برساق، گیاهان دارویی کوهستانی، نان‌های سنتی و انواع محصولات لبنی محلی از مشهورترین سوغات این استان هستند.

بسیاری از گردشگران، گلیم نقش برجسته ایلام را به‌عنوان ارزشمندترین یادگار سفر خود انتخاب می‌کنند؛ هنری که مهارت بافندگان ایلامی را به زیبایی به نمایش می‌گذارد.

اقتصاد استان ایلام

اقتصاد ایلام بر چند بخش اصلی استوار است؛ نفت و گاز، کشاورزی، دامداری، صنایع پتروشیمی و تجارت مرزی.

وجود منابع نفت و گاز، این استان را به یکی از مناطق مهم انرژی کشور تبدیل کرده است. همچنین مرز مهران نقش مهمی در صادرات کالا و رونق اقتصادی استان دارد. در کنار این صنایع، کشاورزی و دامداری نیز همچنان از مهم‌ترین منابع درآمد مردم بسیاری از شهرستان‌های ایلام به شمار می‌روند.

بهترین زمان سفر به ایلام

بهترین زمان سفر به ایلام معمولاً فصل بهار و اوایل پاییز است. در این زمان طبیعت استان سرسبز، آب‌وهوا مطبوع و شرایط برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی بسیار مناسب است.

سوالات متداول درباره ایلام

چرا به ایلام عروس زاگرس می‌گویند؟

به دلیل طبیعت سرسبز، جنگل‌های بلوط، کوهستان‌های مرتفع و چشم‌اندازهای طبیعی، ایلام به «عروس زاگرس» شهرت یافته است.

مرز مهران تا شهر ایلام چقدر فاصله دارد؟

مرز بین‌المللی مهران حدود ۸۵ کیلومتر با شهر ایلام فاصله دارد و مهم‌ترین گذرگاه زمینی ایران به عراق محسوب می‌شود.

ایلام برای سفر چند روزه مناسب است؟

اگر قصد بازدید از مهم‌ترین جاذبه‌های استان را داشته باشید، معمولاً ۲ تا ۴ روز برای سفر به ایلام کافی است.

معروف‌ترین غذای محلی ایلام چیست؟

کپه، آش دوغ، خورش تره کوهی، شله امیری و بژی برساق از معروف‌ترین غذاها و خوراکی‌های محلی ایلام هستند.

بهترین سوغات ایلام برای خرید چیست؟

گلیم نقش‌برجسته، عسل طبیعی، روغن حیوانی، گیاهان دارویی و نان‌های محلی از محبوب‌ترین سوغات ایلام هستند.