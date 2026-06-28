به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، پس از نشست با دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد که دو طرف بر ضرورت فعال‌سازی دوباره دولت و پارلمان اقلیم کردستان در نخستین فرصت ممکن توافق کرده‌اند.

او هشدار داد که اگر حاکمیت اقلیم کردستان در مسیر اصلاح و جبران وضعیت موجود حرکت نکند، موجودیت و تداوم اقلیم با خطر مواجه خواهد شد.

شاسوار عبدالواحد همچنین گفت دیدگاه مشترک ائتلاف نسل نو و اتحادیه میهنی، ایجاد توازن سیاسی در اقلیم کردستان است و نباید همه مناصب و اختیارات در اختیار یک جریان قرار داشته باشد.

رئیس جنبش نسل نو در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: از هیچ‌یک از مواضع گذشته خود پشیمان نیستم و تأکید کرد روابط آن‌ها با اتحادیه میهنی هرگز مانند تجربه درگیری‌های داخلی میان برخی احزاب نبوده است.

او در ادامه گفت: از سخنان خود پشیمان نیستم.

شاسوار عبدالواحد در پایان اعلام کرد که شمار کرسی‌های ائتلاف آن‌ها اکنون به ۴۲ کرسی رسیده است.