۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴

شاسوار عبدالواحد: ائتلاف ما به ۴۲ کرسی رسیده و اقلیم بدون اصلاحات دوام نمی‌آورد

شاسوار عبدالواحد: ائتلاف ما به ۴۲ کرسی رسیده و اقلیم بدون اصلاحات دوام نمی‌آورد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس جنبش نسل نو پس از دیدار با دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد ائتلاف آن‌ها اکنون ۴۲ کرسی در اختیار دارد و تأکید کرد که برای بازگرداندن توازن سیاسی، باید پارلمان و دولت اقلیم کردستان هرچه سریع‌تر فعال شوند.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، پس از نشست با دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد که دو طرف بر ضرورت فعال‌سازی دوباره دولت و پارلمان اقلیم کردستان در نخستین فرصت ممکن توافق کرده‌اند.

او هشدار داد که اگر حاکمیت اقلیم کردستان در مسیر اصلاح و جبران وضعیت موجود حرکت نکند، موجودیت و تداوم اقلیم با خطر مواجه خواهد شد.

شاسوار عبدالواحد همچنین گفت دیدگاه مشترک ائتلاف نسل نو و اتحادیه میهنی، ایجاد توازن سیاسی در اقلیم کردستان است و نباید همه مناصب و اختیارات در اختیار یک جریان قرار داشته باشد.

رئیس جنبش نسل نو در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: از هیچ‌یک از مواضع گذشته خود پشیمان نیستم و تأکید کرد روابط آن‌ها با اتحادیه میهنی هرگز مانند تجربه درگیری‌های داخلی میان برخی احزاب نبوده است.

او در ادامه گفت: از سخنان خود پشیمان نیستم.

شاسوار عبدالواحد در پایان اعلام کرد که شمار کرسی‌های ائتلاف آن‌ها اکنون به ۴۲ کرسی رسیده است.

کد مطلب 2796749

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