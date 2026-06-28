فؤاد حسین: امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود/ بغداد آماده میزبانی نشست کشورهای خلیج فارس است

وزیر امور خارجه عراق در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت شکلگیری سازوکارهای منطقهای برای تأمین امنیت خاورمیانه تأکید کرد و گفت کشورهای منطقه باید مسئولیت اصلی حفظ امنیت خود را بر عهده بگیرند.
فؤاد حسین با اشاره به تحولات امنیتی و سیاسی منطقه اظهار داشت: منطقه باید امنیت خود را با اتکا به کشورهای منطقه تأمین کند و برای تحقق این هدف، میتوان سازوکارها و چارچوبهای مختلفی را ایجاد کرد.
وی همچنین از آمادگی بغداد برای میزبانی نشست آینده کشورهای خلیج فارس خبر داد و گفت عراق آماده استقبال از این اجلاس است و هماهنگیهای مربوط به آن با همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق انجام خواهد شد.
وزیر امور خارجه عراق افزود: در دیدار با همتای ایرانی خود، درباره راههای تقویت امنیت منطقه، توسعه همکاریهای اقتصادی و گسترش روابط میان کشورهای منطقه گفتوگو کردیم. ما بر این باوریم که امنیت پایدار تنها زمانی محقق میشود که از سوی دولتها و ملتهای منطقه تأمین شود.
فؤاد حسین در بخش دیگری از سخنان خود به روابط بغداد با تهران و واشنگتن اشاره کرد و گفت: عراق روابط بسیار خوبی با ایالات متحده دارد و در عین حال از روابط تاریخی و دیرینهای با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
وی با تأکید بر رویکرد متوازن سیاست خارجی عراق تصریح کرد: بغداد آماده است برای پایان دادن به وضعیت جنگ و کاهش تنشها، با همه طرفها همکاری کرده و هرگونه کمک و تسهیلات لازم را ارائه دهد؛ زیرا پایان درگیریها و تثبیت ثبات منطقهای، از اولویتهای اصلی عراق به شمار میرود.
وزیر امور خارجه عراق در پایان این نشست، ضمن خوشامدگویی دوباره به همتای ایرانی خود، اظهار داشت: «خوشحالم که شما در میان خانواده و دوستان خود حضور دارید» و ابراز امیدواری کرد که بهزودی در سفری رسمی راهی تهران شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بغداد طی ماههای اخیر تلاش کرده است با حفظ روابط متوازن با تهران، واشنگتن و کشورهای عربی، نقش فعالتری در مدیریت تنشهای منطقهای و پیشبرد ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش بحرانهای خاورمیانه ایفا کند.
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