الیزا مارکوس: مخالفت پ‌.ک‌.ک با عفو عمومی قابل درک است

به گزارش کردپرس، الیزا مارکوس، نویسنده دو کتاب درباره مبارزات پ.ک.ک در ترکیه، در واکنش به بحث‌های جاری درباره چارچوب حقوقی روند صلح ترکیه و پ‌ک‌ک اظهار داشت که رد ایده «عفو عمومی» از سوی پ‌ک‌ک چندان غافلگیرکننده نیست.

به گفته وی، استفاده از مفهوم «عفو» این پیش‌فرض را ایجاد می‌کند که مبارزه پ.‌ک.‌ک برای حقوق کردها اقدامی مجرمانه بوده است؛ موضوعی که این گروه آن را نمی‌پذیرد.

مارکوس در عین حال تأکید کرد که هنوز هیچ طرح رسمی از سوی دولت ترکیه درباره سرنوشت اعضای پ‌ک‌ک یا سازوکار حقوقی روند صلح منتشر نشده و آنکارا همچنان می‌تواند راهکاری ارائه کند که مطالبات طرف کرد را نیز در نظر بگیرد.

اظهارات مارکوس در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های ارشد پ‌ک‌ک مخالفت خود را با به‌کارگیری عنوان «عفو» اعلام کرده بودند.

بسه هوزات، از رؤسای مشترک شورای اجرایی اتحادیه جوامع کردستان، تأکید کرده بود که اعضای پ‌ک‌ک خواهان «عفو» نیستند، زیرا خود را مجرم نمی‌دانند. به گفته او، آنچه باید در چارچوب روند صلح دنبال شود، تدوین مقررات و تضمین‌های حقوقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی است، نه عفو کسانی که به اعتقاد این گروه برای حقوق مردم کرد مبارزه کرده‌اند.

همچنین زاگرس هیوا، سخنگوی پ‌ک‌ک، نیز در گفت‌وگوهای اخیر با رسانه‌ها تأکید کرده بود که روند صلح نباید بر پایه «عفو» تعریف شود، بلکه باید بر اصلاحات قانونی، تضمین حقوق سیاسی کردها و ایجاد چارچوبی حقوقی برای اجرای توافق‌های احتمالی استوار باشد.

این مواضع نشان می‌دهد مخالفت با واژه «عفو» به یکی از مواضع ثابت رهبران پ‌ک‌ک در روند جدید گفت‌وگوها تبدیل شده و این گروه خواهان راه‌حلی سیاسی و حقوقی است که بدون مجرم تلقی کردن اعضایش، زمینه پایان منازعه چند دهه‌ گذشته را فراهم کند.