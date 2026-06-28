کشتی گیر سقزی در ترکیب تیم ملی فرنگی ایران راهی ارمنستان شد

به گزارش کرد پرس، تیم ملی کشتی فرنگی ایران روز یکشنبه هفتم تیرماه با ترکیبی از نفرات باتجربه و جوان عازم ارمنستان شد که در این میان، کیا رستمی به عنوان نماینده استان کردستان در فهرست اعزامی حضور دارد.

رستمی که در ماه های اخیر با کسب نتایج قابل توجه در رقابت های داخلی و اردوهای تیم ملی، توانسته نظر کادر فنی را جلب کند، در جام پاشایان فرصت خواهد داشت توانایی های خود را در سطح بین المللی به نمایش بگذارد.

رقابت های بین المللی جام پاشایان از هشتم تا یازدهم تیرماه به میزبانی شهر ایروان برگزار می شود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدف کسب مدال، افزایش تجربه ملی پوشان جوان و ارزیابی ترکیب های آینده در این مسابقات شرکت می کند.

هدایت تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این رقابت ها بر عهده حسن رنگرز است و مجید رمضانی و طالب نعمت پور نیز به عنوان اعضای کادر فنی، ملی پوشان را همراهی می کنند.

حضور نماینده ای از استان کردستان در ترکیب تیم ملی، بار دیگر ظرفیت و استعداد ورزشکاران این استان در رشته کشتی را نشان می دهد؛ ظرفیتی که با حمایت و برنامه ریزی مناسب می تواند سهم بیشتری در موفقیت های ملی و بین المللی ورزش کشور داشته باشد.