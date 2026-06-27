تسمه نقاله لاستیکی وسیله‌ای ایده‌آل است که در حمل و نقل مواد فله‌ای مانند غلات، نمک، زغال سنگ، سنگ معدن، شن و ماسه و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک تسمه نقاله معمولاً از دو یا چند قرقره تشکیل شده است. آنها به عنوان درام‌هایی با چرخش بی‌پایان شناخته می‌شوند که تمام واسطه‌هایی را که تسمه‌ها می‌توانند به دور آنها بچرخند، حمل می‌کنند. تسمه نقاله‌ها از دو قرقره و اورینگ لاستیکی تشکیل شده‌اند که قرقره‌ی محرک به عنوان قرقره‌ی محرک و قرقره‌ی بدون نیرو به عنوان قرقره‌ی هرزگرد شناخته می‌شود.

برخی از این انواع تسمه‌ها شامل تسمه‌های جابجایی بسته، تسمه‌های جابجایی مواد، تسمه‌های جابجایی زباله، تسمه‌های سنگین، تسمه‌های کدگذاری و بسیاری موارد دیگر می‌شوند.

فروشگاه‌ها همچنین تسمه‌های نقاله را در قسمت صندوق برای جابجایی انواع اقلام خرید دارند.

برخی از ویژگی‌های کلیدی تسمه نقاله لاستیکی

تسمه‌ها منحصراً طوری ساخته شده‌اند که در برابر مقادیر قابل توجهی سایش و ضربه مقاومت کنند.

این تسمه‌ها مقاومت بسیار خوبی در برابر سیالات صنعتی از خود نشان می‌دهند.

این تسمه‌ها خاصیت ارتجاعی بسیار خوبی برای مواجهه با برخی از موقعیت‌ها مانند بخش‌های بازیافت و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهند.

این تسمه‌ها در برابر مواد شیمیایی مانند اسیدها و قلیاها بسیار مقاوم هستند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد اصلی این تسمه نقاله‌ها این است که در برابر مایعات صنعتی و سایر سیالات مقاوم هستند و به همین دلیل مصرف‌کنندگان از سراسر جهان این تسمه‌ها را ترجیح می‌دهند.

تسمه نقاله لاستیکی از دوام و طول عمر بالایی برای تأمین نیازهای صنعتی برخوردار است.

کاربردهای رایج سیستم تسمه نقاله

تسمه نقاله ها برای موارد زیر استفاده می شوند:

تسمه‌های نقاله برای انتقال قدرت با سرعت بالا در داخل چرخ‌دنده‌های قرقره‌ای تخت یا تاجی شکل استفاده می‌شوند.

این تسمه نقاله ها در صنایعی مانند جابجایی زغال سنگ، سیمان، بتن، برق، کود، جاده سازی، ساخت و ساز، شن و ماسه و کارخانه های چوب بری مورد استفاده قرار می گیرند.

تسمه نقاله‌های بی‌پایان برای صنایعی که به تصفیه وابسته هستند مانند مواد شیمیایی، داروسازی، غذا و انواع محصولات مشابه استفاده می‌شوند.

ورق‌های لاستیکی چگونه ساخته می‌شوند؟

انواع پلیمرهای لاستیک مصنوعی مانند دیافراگم لاستیکی ، پکلینگ لاستیکی و ورق لاستیکی از مواد شیمیایی مبتنی بر نفت ساخته می‌شوند که برای حمل و نقل به صورت توده‌ای درآمده و خشک می‌شوند.

پلیمرها معمولاً با اضافه کردن مواد اولیه مخلوط می‌شوند و به دنبال آن لاستیک به صورت ورق‌های بی‌نقص رول می‌شود.

این ورق‌ها برای قالب‌گیری و پردازش بعدی به صورت نوارهایی برش داده می‌شوند.

انواع مختلفی از ورق‌های لاستیکی در فروشگاه دوراتوف موجود است و اکنون به بررسی انواع ورق‌های لاستیکی می‌پردازیم که یکی از آنها ورق‌های لاستیکی بوتیل است.

بیایید خواص یا ویژگی‌های آن را یاد بگیریم

ورق‌های لاستیکی بوتیل

ورق‌های لاستیکی بوتیل که به عنوان ایزوبوتیلن-ایزوپرن شناخته می‌شوند، به دلیل عملکرد عالی و فوق‌العاده در برابر هوابندی شناخته می‌شوند.

آن‌ها همچنین می‌توانند در دماهای پایین و بالا عملکرد خوبی داشته باشند و به همین دلیل است که توسط افرادی که در صنایع برق و دریایی کار می‌کنند، ترجیح داده می‌شوند.

یکی از بهترین تأمین‌کنندگان ورق لاستیکی بوتیل در شرکت دوراتوف، اطمینان حاصل می‌کند که این محصولات لاستیکی نه تنها در برابر مواد شیمیایی مقاومت فوق‌العاده‌ای دارند، بلکه در برابر ازن، نور خورشید، هوازدگی، روغن‌ها و بسیاری از انواع عناصر خورنده نیز مقاومت عالی نشان می‌دهند.

ورق‌های بوتیل در برابر هوا نفوذناپذیر هستند و ارتعاش و میرایی کاملی را نشان می‌دهند.

آن‌ها دارای مقاومت حرارتی عالی و مقاومت در برابر آب فوق‌العاده‌ای هستند، بنابراین باید در نظر داشته باشیم که این ورق‌های لاستیکی نفوذپذیری بسیار کمی دارند و برای کاربردهای مختلفی مانند آب‌بندی واشرهای فلنج، محافظت از فولاد و سایر سطوح در برابر پاشش آب و هوا و موارد دیگر استفاده می‌شوند.

آن‌ها به طور کامل در داخل کارخانه آزمایش می‌شوند و بنابراین گواهی آزمایش سازنده همراه با محصول ارائه می‌شود.

ورق‌های لاستیکی بوتیل برای ساخت واشر، آستر، نوارهای انعطاف‌پذیر، پدها و درزگیرها استفاده می‌شوند.

ورق لاستیکی سیلیکونی

این ماده که به دلیل مقاومت استثنایی در برابر دما مشهور است، کاربرد گسترده‌ای در نوارهای عایق، موانع ایزولاسیون و انواع کارهای آب‌بندی الکتریکی دارد. با وجود بافت سطحی نرم و صاف، در برابر روغن، مواد شیمیایی، اشعه ماوراء بنفش و ازن مقاوم است.

ورق‌های لاستیکی سیلیکونی به طور گسترده برای مصارف خانگی، خودرو، وسایل آشپزخانه، اسباب‌بازی‌ها و سایر نیازهای الکتریکی استفاده می‌شوند. ورق‌های لاستیکی سیلیکونی غیرسمی دارای گواهینامه رسمی برای ساخت قالب و در تسمه نقاله در صنایع فرآوری مواد غذایی استفاده می‌شوند.

ورق لاستیکی مقاوم در برابر سایش

همانطور که از نامش پیداست، ورق لاستیکی مقاوم در برابر سایش علاوه بر استحکام کششی بالا و مقاومت در برابر ضربه، مقاومت سایشی فوق‌العاده‌ای نیز دارد. این ورق‌ها در سیکلون‌ها، مخازن ذخیره‌سازی و پوشش سیکلون بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق لاستیکی مقاوم در برابر سایش با لاستیک طبیعی و ترکیب لاستیک پلی بوتادین ساخته می‌شود که مقاومت بالایی در برابر قلیا و اسید دارد. این ورق کاربرد قابل توجهی در پوشش لوله، مخزن، شیر، ناودان و پمپ دارد.

ورق لاستیکی نئوپرن

ورق لاستیکی نئوپرن از یک ترکیب لاستیکی کلروپرن منحصر به فرد ساخته شده است. با توجه به استحکام مکانیکی آن، این ورق‌های لاستیکی کاربرد گسترده‌ای در لنت‌های یاتاقان، نوارها و درزگیرهای مهم ساختمانی دارند. ورق‌های لاستیکی نئوپرن در برابر شعله، اشعه ماوراء بنفش و ازن مقاومت نشان می‌دهند. آنها اغلب در واشرهای فلنج روی لوله‌ها و مخازن، اتصالات انبساطی، نوارهای عایق و موانع عایق مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل مقاومت برجسته در برابر سوخت و روغن، ورق‌های لاستیکی نئوپرن در قرنیزهای مقاوم در برابر روغن استفاده می‌شوند.

ورق لاستیکی نیتریل

ورق‌های لاستیکی نیتریل از یک ترکیب خاص لاستیک نیتریل بوتادین تشکیل شده‌اند که مقاومت بالایی در برابر سوخت و روغن ایجاد می‌کند. این ویژگی به استفاده گسترده آن در آب‌بندهای روغن و سوخت و همچنین قرنیزهای مقاوم در برابر روغن کمک می‌کند. به دلیل خواص مقاوم در برابر حرارت، کاربرد عمده‌ای در ساخت نوارهای عایق و موانع ایزولاسیون دارد. در کنار آن، به دلیل قابلیت مقاومت در برابر قلیا و اسید، می‌تواند در پوشش لوله‌ها و مخازن نیز کاربرد داشته باشد.

۱. درک مطلبی که منتقل می‌شود (مهم‌ترین عامل)

کمربند باید با ماده‌ای که حمل می‌کند سازگار باشد.

اندازه و وزن: آیا پودر ریز، کلوخه یا سنگ‌های بزرگ و تیز است؟ مواد سنگین‌تر و تیزتر به تسمه‌هایی با استحکام کششی بالاتر و مقاومت ضربه بهتر نیاز دارند.

دما: آیا ماده داغ است (مثلاً زینتر، کلینکر)؟ لاستیک استاندارد به سرعت تخریب می‌شود. شما به یک تسمه مقاوم در برابر حرارت نیاز دارید که برای محدوده‌های دمایی خاص طراحی شده باشد.

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و روغن: روغن‌ها، چربی‌ها یا مواد شیمیایی می‌توانند لاستیک استاندارد را متورم و تخریب کنند. برای چنین کاربردهایی، ترکیبات پوششی مقاوم در برابر روغن (OR) یا مقاوم در برابر مواد شیمیایی را انتخاب کنید.

زاویه شیب: برای شیب‌های تند، تسمه‌هایی با پروفیل (شورون، گیره یا دنده) یا سطح بالایی ناهموار برای جلوگیری از برگشت مواد ضروری است.

۲. سیستم نوار نقاله و محیط عملیاتی را تجزیه و تحلیل کنید

تسمه باید با تنظیمات مکانیکی و محیط اطراف مطابقت داشته باشد.

قابلیت عبور از عرض و قطر پولی: تسمه باید به طور مناسب روی هرزگردها و پولی‌های محرک انعطاف داشته باشد. این امر با ساختار لایه‌های پارچه‌ای تسمه و حداقل قطر پولی تعیین می‌شود. لایه‌های بیشتر عموماً به معنای استحکام بیشتر اما انعطاف‌پذیری کمتر هستند.

محیط: داخل خانه، بیرون از خانه، مرطوب یا سرد؟

شرایط مرطوب: تسمه‌هایی با لبه‌های کپک‌زده انتخاب کنید تا از ورود آب به لاشه جلوگیری شود و روکش‌هایی با چسبندگی خوب داشته باشید.

ایمنی در برابر آتش: معادن زیرزمینی یا مناطق پرخطر به کمربندهای مقاوم در برابر آتش (FRAS) نیاز دارند.

۳. ساختار و اجزای صحیح تسمه را انتخاب کنید

کمربند ترکیبی از لایه‌های مختلف است.

بدنه (تقویت‌کننده): قلب تسمه، که استحکام و شکل آن را فراهم می‌کند. بر اساس نیازهای استحکام و انعطاف‌پذیری خود، بین پارچه EP، NN یا طناب فولادی (ST) یکی را انتخاب کنید..