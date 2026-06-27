۳۲ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صنفی و غیرصنفی در کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده در گفت و گو با رسانه های کردستان، گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۳۳۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شده که در نتیجه آن، یک هزار و ۱۱۹ مورد تخلف شناسایی شده است.

وی افزود: در پی این بازرسی ها، ۸۹۷ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی و غیرصنفی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان با بیان اینکه بیشترین تخلفات کشف شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت کالاها بوده است، اظهار کرد: در این مدت همچنین ۳۶ گزارش مردمی از طریق سامانه و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان دریافت شد که پس از بررسی، تخلف در پنج مورد محرز و پرونده آن ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سردارزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت در شهرستان ها و مرکز استان گزارش دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.