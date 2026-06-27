فراخوان پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ منتشر شد

به گزارش کرد پرس، موضوعات اصلی این دوره شامل عدالت و آزادی، مقابله با اشغالگری و کودک کشی، انسان دوستی و بیداری جهانی، فلسطین به عنوان وجدان بیدار جهان، مدرسه میناب و کودکان قربانی جنگ ها و همچنین آینده کودکان جهان است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، جشنواره در سه بخش اصلی برگزار می شود. بخش نخست، مسابقه بین المللی است که فیلم های داستانی، مستند، انیمیشن و آثار تولیدشده با هوش مصنوعی با حداکثر زمان ۱۰۰ ثانیه (همراه با تیتراژ) را می پذیرد.

بخش دوم با عنوان «فراصد» به آثار حداکثر ۳۰۰ ثانیه ای در همین قالب ها اختصاص دارد. بخش سوم نیز به حمایت از تولید آثار تصویری اختصاص یافته و شامل پشتیبانی از ساخت فیلم های ویدئویی ۵۰ تا ۷۰ دقیقه ای و مجموعه های تلویزیونی ۷ تا ۱۰ قسمتی است.

در بخش بین المللی، برگزیدگان رشته های فیلم داستانی، مستند، انیمیشن و آثار هوش مصنوعی، علاوه بر دریافت تندیس جشنواره و دیپلم افتخار، جایزه نقدی یک هزار یورویی دریافت خواهند کرد.

ثبت نام و ارسال آثار صرفاً از طریق پایگاه رسمی جشنواره انجام می شود و تکمیل فرم ثبت نام به منزله پذیرش تمامی مقررات جشنواره است. متقاضیان باید علاوه بر فیلم، تصویر گذرنامه، عکس پرتره کارگردان، تصویری از فیلم و خلاصه ای ۶۰ تا ۱۰۰ کلمه ای از اثر را نیز ارسال کنند.

فیلم های اعضای اصلی ستاد برگزاری و هیئت داوران، آثاری که در دوره های پیشین جشنواره حضور داشته اند، فیلم هایی که پیش تر به صورت گسترده از تلویزیون یا شبکه های اجتماعی منتشر شده اند و همچنین آثاری که پیش از فروردین ۱۴۰۴ تولید شده باشند، امکان حضور در جشنواره را نخواهند داشت.

آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده و پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ در شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.