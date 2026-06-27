۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۱

حمله مسلحانه به ایست و بازرسی بانه؛ ۲ شهید و ۵ مجروح

حمله مسلحانه به ایست و بازرسی بانه؛ ۲ شهید و ۵ مجروح

سرویس کردستان - روابط عمومی سپاه بیت المقدس کردستان اعلام کرد: در پی حمله افراد مسلح به یک ایست و بازرسی در شهرستان بانه، دو نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به شهادت رسیدند و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش کرد پرس، بر اساس این اطلاعیه، هر دو شهید این حادثه از نیروهای فراجا بوده اند. همچنین در میان مجروحان، دو نفر از نیروهای انتظامی، یک نفر از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از شهروندان غیرنظامی حضور دارند.

گزارش های اولیه حاکی از آن است که وضعیت فرمانده انتظامی شهرستان بانه، که در این حمله مجروح شده، وخیم اعلام شده است.

روابط عمومی سپاه بیت المقدس کردستان تأکید کرد بررسی ابعاد این حادثه و شناسایی هویت عاملان حمله در دستور کار دستگاه های امنیتی و انتظامی قرار دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 2796713

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