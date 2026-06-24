به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان که امشب در حرم امام خمینی (ره) سخن میگفت،اظهار کرد: هیچ ملتی روی سعادت نمیبیند، مگر اینکه به قرآن عمل کند. من به عنوان مسئول در این کشور، وظیفهام این است که کتاب خدا در مقابل دیدگانم باشد و به آن عمل کنم و عدالت را در جامعه پیاده کنم. من نمیتوانم مسئول مملکتی باشم که مملکت شیعه علی باشد و یک عده بیکار باشند و گرسنه باشند. خدا از من نخواهد گذشت، از دولت نخواهد گذشت.
پزشکیان گفت: از زمانی که ما آمدیم صهیونیستها و آمریکا خواستند برای ما مشکل ایجاد کنند، آنها نمیخواهند ما عزت و سعادت داشته باشیم، روز اول اسماعیل هنیه را شهید کردند.
وی افزود: تا کنون به برکت رهبری داهیانهای که در این مملکت هست توانستیم سر بلند کنیم. باور کنید امروز ایران را در منطقه به عنوان یک قدرت میبینند. فکر میکردند کار جمهوری اسلامی سه روزه تمام است و مثل سوریه یک شخصی از خودشان را سر کار میآورند. سپاهیان و ارتشیان ما با جانفشانی کاری کارستان کردند.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب در پیامش به ما وحدت و انسجام را ابلاغ کرده است. اگر میخواهیم به جایی برسیم باید برای رسیدن به وحدت و انسجام تلاش کنیم. امروز هم در سران قوا، هم در شورای امنیت و هم در مجموعه سیستم یک نگاه مشترک داریم و اگر دستاوردی داریم دستاورد این مجموعه، رهبر بزرگ و مردم عزیز است.
وی افزود: عزت و سربلندی امروز ایران به برکت رهنمودها و راهنماییهای رهبر شهید انقلاب اسلامی است و قطعاً راه ایشان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
پزشکیان ادامه داد: وظیفه دولت ما این است به هر شکلی مشکلات و گرههایی که وجود دارد را از سر راه برداریم.
رئیس جمهور یادآور شد: دشمن با حمله به پایگاههای انتظامی و مرزهای ما، به دنبال میدان دادن به تجزیهطلبان و خودفروختگان بود تا شیرازه مملکت را از هم بپاشد اما اکنون با گذشت بیش از ۱۱۰ روز، به جای تحقق خواب دشمن، این مردم دانا و هوشیار بودند که در میدان حضور یافتند.
پرشکیان اضافه کرد: ما در دولت، از وزیران و استانداران تا فرمانداران و مدیران، تمام توان خود را به کار گرفتیم تا در معیشت و خدماترسانی به مردم خللی ایجاد نشود. در شرایطی که تقارن عید نوروز، ماه مبارک رمضان و شرایط جنگی میتوانست منجر به قحطی یا کمبود جدی شود، با برنامهریزی پیشدستانه مسئولان، مردم کمبودی احساس نکردند. اما برای ادامه این مسیر، نیازمند طرحی نو هستیم.
رئیس جمهور افزود: هر کسی که به هر بهانهای بخواهد وحدت و انسجام را بر هم بزند، آب به آسیاب دشمن ریخته است و این موضوعی است که باید نسبت به آن هوشیار و مراقب باشیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه تفرقه، دودستگی و چنددستگی، به معنای قرار گرفتن بر لبه آتش است، گفت: مقام معظم رهبری در تمامی پیامهای خود، وحدت و انسجام را به عنوان یک اصل اساسی به مردم عزیز ابلاغ کردند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه عمل به کتاب خدا، اجرای عدالت و حفظ وحدت ملی مهمترین درسهای نهضت عاشوراست، گفت: هیچ مسئولی در نظام اسلامی حق ندارد نسبت به فقر، محرومیت و مشکلات مردم بیتفاوت باشد و دولت با تمام توان برای حفظ عزت کشور، تقویت انسجام ملی و رفع مشکلات معیشتی جامعه تلاش خواهد کرد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به اهداف قیام عاشورا گفت: امام حسین(ع) میفرمایند من برای قدرتطلبی و برتریجویی قیام نکرده ام بلکه هدفم اصلاح امت پیامبر(ص)، امر به معروف و نهی از منکر و احیای سیره رسول خدا بوده است.
رئیس جمهور سپس با استناد به مباحث شهید مرتضی مطهری در کتاب «حماسه حسینی» درباره امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به آموزههای قرآنی درباره وحدت و انسجام نیازمندیم.
پزشکیان با اشاره به آیات قرآن کریم که خدای متعال میفرماید «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، خاطرنشان کرد: خداوند همه مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فراخوانده است. تفرقه و چنددستگی همان قرار گرفتن بر لبه پرتگاه آتش است.
رئیس جمهور گفت: رهبر معظم انقلاب شهید و رهبری عالیقدر فعلی هم همواره وحدت و انسجام ملی را به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه قرار دادهاند.
وی افزود: هر اقدامی که وحدت جامعه را تضعیف کند، به سود دشمن خواهد بود؛ حتی اگر در ظاهر نقدی صحیح باشد. باید شیوهای برای نقد و اصلاح امور انتخاب کنیم که به انسجام ملی آسیب وارد نشود.
پزشکیان با بیان اینکه مهمترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در شرایط کنونی حفظ وحدت و انسجام است، گفت: این موضوع نه تنها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، بلکه مورد توجه شهید مطهری و دیگر بزرگان انقلاب نیز بوده است. هر فردی که به اختلافات دامن بزند، عملاً در مسیر خواست دشمن حرکت کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به همدلی موجود میان ارکان مختلف نظام تصریح کرد: امروز میان سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و مجموعه نظام نگاه مشترکی شکل گرفته و هر موفقیتی حاصل همکاری همه بخشهاست؛ از رهبر معظم انقلاب و مردم گرفته تا نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی و دولت.
پزشکیان در ادامه با اشاره به گسترش همبستگی میان کشورهای اسلامی اظهار کرد: امروز وحدت میان کشورهای اسلامی بیش از گذشته در حال شکلگیری است و ملتهای مسلمان از جمله مردم پاکستان، عراق، لبنان و دیگر کشورهای منطقه حمایت خود را از ملت ایران اعلام کردهاند. جمهوری اسلامی ایران نیز در تعامل با همسایگان خود، سیاست تقویت وحدت و انسجام جهان اسلام را دنبال میکند.
رئیس جمهور افزود: قدرت، سرمایه و ظرفیتهای مردمی در اختیار ماست و اگر همه در یک مسیر حرکت کنیم، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود مانع پیشرفت کشور شود. اگر به اهداف خود نرسیم، پیش از هر چیز باید خود را مقصر بدانیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه عزت مسلمانان باید در رفتار، عملکرد و دستاوردهای آنان نمود داشته باشد، اظهار کرد: دولت تلاش میکند با همراهی همه اقشار جامعه، فارغ از هرگونه دستهبندی و گرایش، مسیر پیشرفت کشور را هموار سازد. تنها در سایه وحدت، همدلی و مشارکت همه مردم است که میتوان به قدرت واقعی دست یافت و از پراکندگی و ضعف فاصله گرفت.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش نخبگان، دانشمندان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و نیروهای خلاق کشور گفت: با هدایت رهبر معظم انقلاب و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، میتوان ایران و جهان اسلام را به جایگاهی رساند که شایسته آن هستند. به عنوان یک مسلمان نمیپذیرم که علم، صنعت، کشاورزی، اخلاق و توانمندیهای ملت ایران از دیگران عقبتر باشد. اگر نتوانیم کشور را به جایگاه شایسته خود برسانیم، مسئول و مقصر خواهیم بود.
رئیسجمهور از همه مردم، نخبگان و صاحبنظران برای مشارکت در حل مشکلات کشور دعوت کرد و گفت: دولت آماده است از هر راهکار عملی که بتواند به حل مسائل کشور کمک کند، حمایت کند و زمینه اجرای آن را فراهم سازد. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به تعالیم الهی، مسیر امام خمینی(ره)، آموزههای عاشورا و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راه عزت و سربلندی را ادامه خواهد داد و در برابر هیچ قدرتی جز خداوند سر تعظیم فرود نخواهد آورد.
رئیس جمهور در پایان با دعا برای سربلندی ملت ایران اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق دهد تا مایه عزت، آبرو و افتخار مردم ایران، شهدا و اهلبیت(ع) باشیم و بتوانیم با خدمت صادقانه، شکوفایی، پیشرفت و سربلندی کشور را بیش از پیش نمایان سازیم.
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