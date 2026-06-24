عیادت مقامات حزب عدالت و توسعه از ابراهیم تاتلیسس در بیمارستان

به گزارش کردپرس، حسین یایمان، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه (AKP) و مسئول سیاست‌های فرهنگ و هنر این حزب، از ابراهیم تاتلیسس، خواننده مشهور اهل اورفا که در بیمارستان شهر بیلکنت آنکارا تحت درمان قرار دارد، عیادت کرد.

این دیدار در بخش فیزیوتراپی و توان‌بخشی بیمارستان انجام شد. فاطمه یوردوسون و محمدعلی کورت، از اعضای شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه نیز یایمان را در این دیدار همراهی کردند.

یایمان در جریان این عیادت، سلام رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه را به ابراهیم تاتلیسس رساند و ضمن آرزوی بهبودی برای او، درباره روند درمانش پرس‌وجو کرد.

تاتلیسس نیز در پاسخ گفت: «من عالی‌ام.» او با تمجید از بیمارستان شهر بیلکنت گفت اردوغان بیمارستان بسیار خوبی ساخته و روند درمانش نیز به‌خوبی پیش می‌رود. تاتلیسس همچنین از کادر درمان و کارکنان بیمارستان قدردانی کرد.

او همچنین در این دیدار گفت که برای حضور در جشنواره تکنوفست که قرار است در اورفا برگزار شود، دعوت شده است.

دکتر انگین چخماقچی، رئیس بیمارستان خصوصی آجی‌بادام آلتونیزاده، درباره وضعیت جسمانی تاتلیسس گفت:

«ابراهیم تاتلیسس روز سه‌شنبه ۷ آوریل در ساعات ظهر به دلیل تب بالا و بی‌حالی در بیمارستان پذیرش شد. او دچار افت فشار خون نیز بود. در بررسی‌های انجام‌شده، علائم عفونت مشاهده شد و به‌عنوان اقدام احتیاطی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفت. در حال حاضر درمان او به دلیل التهاب کیسه صفرا ادامه دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیز عمل جراحی کیسه صفرا برای او برنامه‌ریزی شده است. اکنون وضعیت عمومی او خوب است و هوشیاری کامل دارد. انتظار داریم پس از عمل جراحی نیز همه چیز به خوبی پیش برود.»

در پایان این عیادت، ابراهیم تاتلیسس ترانه‌هایی از ماردین و اورفا خواند و از مهمانان خود با شیرینی پذیرایی کرد. ایدو تاتلیسس، فرزند ابراهیم تاتلیسس نیز به دلیل این عیادت، از حسین یایمان و هیئت همراه او قدردانی کرد.

گفتنی است ابراهیم تاتلیسس، خواننده کُرد و عرب تبار اهل اورفا، در دو دهه اخیر روابط نزدیکی با حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان داشته و بارها در برنامه‌ها و گردهمایی‌های این حزب حضور یافته است. او که زمانی از محبوب‌ترین هنرمندان در ترکیه به شمار می‌رفت، به‌ویژه پس از حمایت آشکار از سیاست‌های دولت ترکیه در قبال مسئله کُرد و اجرای ترانه «عفرین» در حمایت از عملیات نظامی ارتش ترکیه در عفرینِ کردستان سوریه در سال ۲۰۱۸، با انتقادهای گسترده‌ای از سوی بخش قابل توجهی از افکار عمومی کُردی مواجه شد. بسیاری از شهروندان و فعالان کُرد این مواضع را همسویی با سیاست‌های دولت علیه مناطق کُردی ارزیابی کردند؛ موضوعی که باعث شد تاتلیسس بخش بزرگی از جایگاه و محبوبیت خود را در میان جامعه کُرد ترکیه از دست بدهد.