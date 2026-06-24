دو عکاس جوان سقزی در WPE Awards 2025 خوش درخشیدند

به گزارش کرد پرس، فربد باوهای در بخش «فوتوژورنالیسم، رپورتاژ و فرهنگ» موفق شد با ارائه اثری شاخص، مدال طلا و عنوان نخست این بخش را از آن خود کند. همچنین کیهان مسرت در بخش Photomanipulation با کسب مقام دوم و دریافت مدال نقره (Silver Award)، موفقیت دیگری را برای هنرمندان جوان منطقه به ثبت رساند.
مسابقات WPE Awards از معتبرترین رویدادهای حرفهای عکاسی در سطح جهان به شمار میرود که هرساله با حضور هزاران عکاس از کشورهای مختلف برگزار میشود. آثار راهیافته به این رقابت بر اساس معیارهایی همچون خلاقیت، نوآوری، کیفیت فنی، روایتگری بصری و تأثیرگذاری هنری مورد داوری قرار میگیرند.
موفقیت این دو عکاس جوان سقزی در عرصهای جهانی، نشاندهنده ظرفیتهای بالای هنری و فرهنگی این شهرستان و گواهی بر توانمندی نسل جدید عکاسان کوردستان است. این دستاورد ارزشمند میتواند زمینهساز حضور پررنگتر هنرمندان منطقه در رویدادهای بینالمللی و انگیزهبخش نسل جوان برای دنبال کردن مسیر حرفهای هنر عکاسی باشد.
گفتنی است کسب چنین افتخاراتی در رقابتهای معتبر جهانی، علاوه بر معرفی استعدادهای فردی، نقش مهمی در شناساندن ظرفیتهای فرهنگی و هنری سقز در سطح بینالمللی ایفا میکند.
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