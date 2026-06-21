آخرین مهلت بغداد و واشنگتن به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان

به گزارش کردپرس، منابع سیاسی آگاه در بغداد اعلام کردهاند چارچوب هماهنگی و همچنین تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، آخرین مهلت را برای احزاب کرد بهمنظور تسریع در توافق و تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان تعیین کردهاند.
به گفته این منابع، بغداد به هیچ عنوان از تکرار روند انتخابات یا ادامه وضعیت خلأ سیاسی در اقلیم حمایت نمیکند و مهلت نهایی برای تشکیل دولت جدید تا پایان ماه آگوست ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، در بغداد این نگرانی وجود دارد که ادامه تأخیر در تشکیل دولت و فعال نشدن پارلمان اقلیم، جایگاه عراق را در سطح منطقهای و بینالمللی تحت تأثیر قرار دهد؛ بهویژه در شرایطی که دولت عراق در آستانه تحرکات دیپلماتیک جدید قرار دارد.
همزمان، جریانهای شیعی هشدار دادهاند ادامه اختلافات میان دو حزب اصلی میتواند ثبات اقتصادی و مالی اقلیم را با چالش روبهرو کند و در صورت حرکت به سمت تکرار انتخابات، بغداد علاوه بر مخالفت سیاسی، ممکن است اقدامات حقوقی و مالی سختگیرانهتری اتخاذ کند.
در این میان، گزارشها حاکی است در دیدارهای اخیر با نماینده آمریکا، نگرانیهایی درباره فشارهای امنیتی علیه اقلیم و حملات پهپادی از سوی گروههای مسلح نزدیک به ایران نیز مطرح شده است.
با وجود تماسها و رایزنیهای اخیر میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان مواضع روزهای گذشته مقامهای دو طرف نشان میدهد اختلافات همچنان عمیق است و احتمال برگزاری نشست مشترک در کوتاهمدت کاهش یافته است.
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