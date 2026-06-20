«سینما مأوی» در ماکو افتتاح شد

به گزارش کردپرس، در مراسم افتتاحیه این مجموعه که با حضور علیرضا اسماعیلی (معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی)، علیرضا نوروزی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی)،حبیب ایلبیگی، مدیرعامل موسسه سینماشهر، شهلا تاجفر (فرماندار ماکو) و جمعی از هنرمندان و مسئولین محلی برگزار شد، بر اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی تأکید شد.
علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ضمن ابراز خرسندی از راهاندازی این مجموعه گفت: سینما مأوی با همت بخش خصوصی آماده بهرهبرداری شده و از همین لحظه پذیرای تمامی علاقهمندان به هنر هفتم در شهرستان ماکو است.
همچنین مدیرعامل موسسه سینماشهر، با اشاره به سابقه تاریخی ماکو در برخورداری از سالن سینما، اظهار کرد: مطالبه چندین ساله مردم ماکو برای دسترسی به فیلمهای روز سینمای ایران، مسئولان شهری و بخش خصوصی را بر آن داشت تا با جدیت وارد مذاکره شوند. خوشبختانه امروز شاهد تأسیس یک سینمای حرفهای و باکیفیت هستیم که میتواند خلاء موجود در سبد فرهنگی این شهرستان را پر کند.
او افتتاح سینما مأوی را گامی بلند در راستای تقویت عدالت فرهنگی و فراهمسازی فضای مفرح و هنری برای شهروندان ماکو بیان کرد.
این سینما که با ظرفیت ۱۹۰ صندلی در طبقه اول هتل مأوی ماکو واقع شده، با مشارکت بخش خصوصی و حمایت ویژه موسسه سینماشهر به بهرهبرداری رسیده است.
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