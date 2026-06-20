به گزارش کردپرس، استاندار کربلا اعلام کرد که همدردی و حمایت مردم و مسئولان حلبچه از خانواده دختربچهای اهل کربلا که در حادثهای بر اثر غرقشدگی در حلبچه جان خود را از دست داد، جلوهای از روح انسانی و همبستگی میان شهروندان بوده است.
نصیف جاسم خطابی، استاندار کربلا، در پیامی به زبان کردی مراتب همدردی خود را با خانواده «رقیه» ابراز کرد؛ دختربچهای اهل کربلا که در جریان حضور خانوادهاش در استان حلبچه، در پی حادثه غرقشدگی جان باخت.
وی در این پیام از نوخشه ناصح، استاندار حلبچه و مردم این استان بهدلیل همراهی، حمایت و رفتار انسانی و برادرانه با خانواده این کودک قدردانی کرد.
استاندار کربلا تأکید کرد که این حمایت و همدردی، گواه اصالت مردم و استحکام پیوندهای ملی است و افزود چنین مواضعی همواره مایه افتخار مردم کربلا به شمار میرود.
او همچنین اعلام کرد که در روزهای آینده در سفری رسمی به حلبچه خواهد رفت تا بهصورت مستقیم از استاندار و مردم این استان بهدلیل این رفتار انسانی و همدلانه قدردانی کند.
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