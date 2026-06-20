سومار به جمع مرزهای اربعینی اضافه می شود

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی روز جمعه در جریان بازدید از آخرین وضعیت ارتقای زیرساخت های مرز سومار، با تأکید بر جایگاه راهبردی استان کرمانشاه در حوزه تجارت و زیارت، اظهار کرد: اساساً کلیدواژه استان کرمانشاه دروازه زیارت و تجارت است و این عنوان برگرفته از ظرفیتهای بزرگ و منحصر بهفرد استان در هر دو حوزه است.
وی افزود: در بخش تجاری، بازارچهها و مرزهای استان فعال هستند و کرمانشاه به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت با کشور عراق شناخته میشود. این ظرفیت ارزشمند همچنان قابلیت توسعه و گسترش بیشتری دارد و میتواند نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی استان و کشور ایفا کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای زیارتی استان گفت: مرز خسروی امروز به عنوان سومین مرز پرتردد مسافری کشور، بهویژه در ایام اربعین حسینی، نقش مهمی در جابهجایی زائران عتبات عالیات دارد و هر ساله میزبان خیل عظیمی از زائران است.
حبیبی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و هماهنگیهای صورتگرفته با ستاد مرکزی اربعین، برنامهریزی لازم برای راهاندازی تردد مسافری از مرز سومار انجام شده و به حول و قوه الهی، آغاز فعالیت این مرز در حوزه مسافری همزمان با ایام اربعین امسال رقم خواهد خورد.
وی راهاندازی مرز مسافری سومار را اقدامی مهم و اثرگذار برای منطقه دانست و تصریح کرد: فعال شدن این مرز علاوه بر تسهیل تردد زائران عتبات عالیات، زمینهساز تحولات گسترده اقتصادی و اجتماعی در منطقه خواهد بود. هر جا که به مسیر تردد و رفتوآمد تبدیل شود، رونق، سرمایهگذاری و توسعه نیز به دنبال آن شکل خواهد گرفت و سومار از این ظرفیت ارزشمند بهرهمند خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه راهاندازی مرز مسافری سومار یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است، گفت: بهویژه مردم شهرستان گیلانغرب که در دوران دفاع مقدس افتخارات بزرگی آفریدند و به عنوان دومین شهر مقاوم کشور شناخته میشوند، حق بزرگی بر گردن ایران اسلامی دارند.
حبیبی خاطرنشان کرد: امیدواریم راهاندازی این مرز، هدیهای هرچند کوچک به مردم شریف گیلانغرب و سومار باشد تا بتوانند از برکات و فرصتهای اقتصادی، اجتماعی و زیارتی آن بهرهمند شوند و شاهد توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر منطقه باشیم.
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