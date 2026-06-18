به گزارش کردپرس، «مرکز توسعه عراق» جزئیات گفت‌وگوهای فرستاده ترامپ در بغداد را منتشر کرده و اعلام کرده است که «تام باراک سه پیام تعیین‌کننده واشنگتن را به مقامات عراق منتقل کرده که مستقیماً به آینده سلاح گروه‌های مسلح، پروژه خط لوله جدید نفت و بازتعریف روابط میان بغداد و اربیل مربوط می‌شود.»



شارپرس نوشت: عدنان محمد تمیمی، عضو مرکز توسعه عراق، درباره سفر تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه به بغداد گفت: این سفر حامل مجموعه‌ای از پیام‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود که جهت‌گیری دولت آمریکا برای بازتنظیم ماهیت روابط با عراق در مرحله آینده را نشان می‌دهد.



به گفته تمیمی، دیدار باراک و نشست‌های او با نخست‌وزیر و شماری از رهبران سیاسی، یک سفر عادی نبود؛ بلکه در چارچوب هماهنگی‌های از پیش انجام‌شده صورت گرفت و سه پیام اصلی را در بر داشت. نخستین پیام، تمایل واشنگتن به ایجاد چارچوبی تازه برای روابط با بغداد در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مالی است؛ به‌گونه‌ای که با منافع آمریکا در منطقه هم‌خوانی داشته باشد.



او افزود که دولت آمریکا در تلاش است اولویت‌های همکاری با عراق را بازتنظیم کند؛ به‌ویژه در شرایطی که منطقه با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی جدیدی روبه‌رو است.



تمیمی در ادامه یک نکته مهم را فاش کرد و گفت: دومین پیام آمریکا از طریق باراک، تسریع اجرای پروژه احداث خط لوله نفت میان عراق و سوریه بوده است؛ پروژه‌ای که هدف آن تقویت همکاری اقتصادی بغداد و دمشق و ایجاد مسیرهای بیشتر برای صادرات نفت عراق است.



به باور او، این پرونده در نگاه آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده و بخشی از گفت‌وگوهای مرتبط با متنوع‌سازی مسیرهای صادرات و کاهش وابستگی عراق به مسیرهای سنتی به شمار می‌رود.



تمیمی تأکید کرد: مهم‌ترین پیام این سفر به پرونده گروه‌های مسلح و قرار گرفتن کنترل سلاح در اختیار دولت مربوط می‌شود. واشنگتن خواهان تقویت اقتدار دولت فدرال در پرونده‌های امنیتی و نظامی و تثبیت انحصار استفاده از قدرت در دست دولت است.



او افزود که این پرونده همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت آمریکا باقی مانده و واشنگتن آن را پایه‌ای برای ثبات عراق و تقویت نهادهای حکومتی می‌داند.



در بخش دیگری از اظهارات تمیمی آمده است که سفر باراک به اربیل نیز پیام ویژه‌ای برای نیروهای کُردی درباره نگاه واشنگتن به آینده روابط میان دولت فدرال و اقلیم کردستان در بر دارد.



به گفته او، باراک معتقد است بغداد باید نقش بزرگ‌تری در مدیریت برخی پرونده‌ها در اقلیم کردستان داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که با دیدگاه دولت آمریکا درباره شکل روابط میان دو طرف هماهنگ باشد.



به همین دلیل، برخی ناظران سیاسی معتقدند هدف از انتشار این اطلاعات آن است که نشان داده شود واشنگتن دیگر از اداره مستقل پرونده‌های مهم اقلیم مانند نفت و گاز، درآمد گذرگاه‌های مرزی یا تصمیم‌های امنیتی حمایت نمی‌کند؛ بلکه خواهان نظارت و اختیار مستقیم‌تر دولت مرکزی عراق بر اقلیم است؛ به‌طوری که تصمیم نهایی در بغداد اتخاذ شود.



در ادامه آمده است که آمریکا در گذشته اقلیم کردستان را تا حدی به‌عنوان یک واحد نیمه‌مستقل و مورد حمایت نگاه می‌کرد، اما دولت ترامپ اکنون معتقد است برای تأمین منافع خود و حفظ ثبات منطقه، بهتر است با یک دولت مرکزی قدرتمند در بغداد تعامل کند؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت جایگاه بغداد در برابر کاهش بخشی از اختیارات اقلیم منجر شود.



تمیمی همچنین اعلام کرد هفته‌های آینده در تعیین نحوه تعامل با پیام‌های آمریکا بسیار مهم خواهد بود؛ به‌ویژه با نزدیک شدن سفر مورد انتظار نخست‌وزیر عراق به کاخ سفید که احتمال می‌رود در آن پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مشترک بررسی شوند.



سفر تام باراک به عراق در شرایطی انجام شده که تحرکات سیاسی و دیپلماتیک میان بغداد و واشنگتن افزایش یافته و همزمان گفت‌وگوهایی درباره آینده همکاری امنیتی، کنترل سلاح، روابط بغداد و اربیل و پروژه‌های انرژی و ترانزیتی در جریان است.



ناظران معتقدند مرحله آینده ممکن است شاهد بازتعریف بخشی از روابط عراق و آمریکا متناسب با تحولات سیاسی و امنیتی منطقه باشد.

