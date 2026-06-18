باز هم تصادف مرگبار در جاده های کردستان ترکیه؛ سه کشته و چند زخمی + فیلم

به گزارش کردپرس، بر اثر برخورد یک مینیبوس مسافربری با یک کامیون در شهرستان یوکسکاوا (گَوَر) از توابع استان حکاری (جولمرگ)، چند نفر کشته و زخمی شدند.
این حادثه صبح امروز در تقاطع چراغ راهنمایی واقع در جاده کمربندی یوکسکاوا رخ داد. بنا بر گزارشها، مینیبوس مسافربری با پلاک 27 ACR 802 با یک کامیون به پلاک 06 FT 6436 برخورد کرد.
پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس، آتشنشانی و پلیس به محل اعزام شدند. در این سانحه دستکم سه نفر جان باختند و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. مصدومان پس از دریافت کمکهای اولیه در محل حادثه، توسط آمبولانس به بیمارستان دولتی یوکسکاوا منتقل شدند.
منابع محلی همچنین اعلام کردند که وضعیت جسمانی یکی از مجروحان وخیم است.
علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات آن ادامه دارد.
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