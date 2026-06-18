به گزارش کردپرس، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ در رأس یک هیئت عالیرتبه امنیتی وارد سلیمانیه شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع آگاه، این سفر در چارچوب پیگیری توافق امنیتی میان عراق و ایران انجام میشود و محورهای اصلی آن شامل حفاظت از مناطق مرزی و بررسی پرونده حضور گروهای کرد مخالف ایران در اقلیم کردستان است.
الاعرجی پیشتر اعلام کرده بود که یک هیئت بلندپایه از بغداد و اقلیم کردستان به تهران سفر خواهد کرد تا درباره پروندههای مشترک امنیتی و همچنین موضوع حملات و بمبارانهای صورتگرفته علیه اقلیم کردستان گفتوگو کند.
در همین ارتباط، روزنامه «العربی الجدید» به نقل از مقامهای ارشد عراقی گزارش داده بود که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در آخرین سفر خود به بغداد درباره وضعیت توافق امنیتی میان بغداد و تهران گفتوگو کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران خواستار اقدامات جدیتر از سوی مقامهای عراقی شده و بر خروج کامل گروههای کرد مخالف ایران و همچنین تحویل شماری از رهبران این گروهها تأکید کرده است.
این تحولات در حالی مطرح میشود که به گفته منابع، مقامهای ایرانی پیشتر درخواستهایی مشابه را با مسئولان اقلیم کردستان نیز مطرح کرده بودند، اما این درخواستها از سوی مسئولان اقلیم رد شده است.
نظر شما