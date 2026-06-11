۳۶ تبعه خارجی غیرمجاز در سقز شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش کرد پرس، سرهنگ محمدصادق پیروزی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی کسنزان در جریان گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۶ نفر از اتباع کشور افغانستان شدند که به صورت غیرمجاز وارد منطقه شده بودند.

وی اظهار کرد: بررسی های انجام شده نشان داد این افراد قصد خروج از کشور را داشته اند که با هوشیاری مأموران انتظامی شناسایی و متوقف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم در راستای ساماندهی و طرد این افراد از کشور انجام و متهمانبرای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط معرفی شدند.

سرهنگ پیروزی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به اتباع خارجی، ادامه داد: شهروندان و کارفرمایان از به کارگیری افراد فاقد مجوز قانونی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در سریع ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.