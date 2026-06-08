به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در نشست دلفی درباره روند تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، تحولات منطقه و روابط اقلیم با بغداد سخن گفت.
وی با اشاره به وضعیت کنونی اقلیم کردستان بیان داشت: «نه تنها من، بلکه مردم نیز خواهان تداوم حکومت قبلی نیستند و هیچکس از وضعیت فعلی اقلیم رضایت ندارد.»
او تأکید کرد که حکومت اقلیم نمیتواند به شکل کنونی ادامه یابد و باید دستخوش تغییر شود.
طالبانی با اشاره به روند مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید گفت که دولت آینده اقلیم همانند کابینههای گذشته تشکیل نخواهد شد و باید بر پایه مشارکت واقعی و درک تحولات جدید منطقه و عراق شکل بگیرد.
رئیس اتحادیه میهنی همچنین برخی مسئولان و رهبران حزب دمکرات کردستان را عامل به تأخیر افتادن تشکیل دولت جدید دانست و افزود که برخی از آنان توانایی درک واقعیتهای امروز جهان و تحولات منطقه را ندارند.
او از حزب دمکرات خواست در رویکرد خود بازنگری کرده و ارزش روابط با نیروها و طرفهای سیاسی عراقی را بهتر درک کند.
طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت در سالهای اخیر تغییرات گستردهای در خاورمیانه رخ داده و اقلیم کردستان میتواند به پلی برای تقویت روابط میان کشورهای منطقه تبدیل شود.
وی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به دولت جدید عراق، تأکید کرد: «عراقی آرام برابر با کردستانی آرام است.»
او افزود چالشهای پیش روی عراق نباید مانع بهبود سطح زندگی شهروندان و ایجاد فرصتهای رفاه و توسعه شود.
رئیس اتحادیه میهنی درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز اظهار داشت که دستیابی به توافق میان دو کشور نیازمند تصمیمی عاقلانه است و طرفین باید بتوانند با سربلندی از مذاکرات خارج شوند.
وی همچنین معتقد است عراق میتواند نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند.
طالبانی با حمایت از روند صلح در منطقه گفت این روند ادامه خواهد یافت و اتحادیه میهنی نیز از آن حمایت کرده است.
وی همچنین از وجود روابط خوب با آمریکا و ترکیه سخن گفت و ابراز امیدواری کرد فرصتهای بیشتری برای صلح، توسعه و همکاری میان ملتها فراهم شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به روابط اتحادیه میهنی با جنبش نسل نو اشاره کرد و گفت این جریان سیاسی یک نیروی جوان و تأثیرگذار است و میان دو طرف توافق و تفاهم وجود دارد.
طالبانی در پایان با اشاره به جایگاه سلیمانیه اظهار داشت: «ثروت سلیمانیه نفت و گاز نیست، بلکه مردم آگاه، تحصیلکرده و روشنفکر این شهر هستند.»
وی همچنین مدعی شد در دوره تنشها و احتمال درگیری میان ایران و آمریکا، تلاشها و اقدامات صورتگرفته مانع از گرفتار شدن کردها در یک بحران بزرگ شده است.
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