به گزارش کردپرس، عمر وائلی، رئیس کمیته گذرگاههای مرزی عراق، از وجود ارادهای جدیتر از هر زمان دیگر برای حل ریشهای پرونده گذرگاههای مرزی میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان خبر داد.
شارپرس نوشت: عمر وائلی گفت که میان بغداد و اربیل تفاهم قابل توجهی درباره یکسانسازی تعرفههای گمرکی و همچنین اجرای سازوکارهای بازرسی پیش از ورود کالاها و محمولههای تجاری حاصل شده است.
وائلی تأکید کرد که در صورت یکسانسازی تعرفهها و رویههای گمرکی در دو طرف، دیگر هیچ دلیل قانونی یا اداری برای ادامه فعالیت ایستهای بازرسی داخلی باقی نخواهد ماند.
رئیس کمیته گذرگاههای مرزی عراق همچنین اظهار داشت: «اکنون بیش از هر زمان دیگری ارادهای واقعی برای حل اساسی پرونده گذرگاههای مرزی با اقلیم کردستان وجود دارد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بیش از یک سال از اجرای سامانه «آسیکودا» در عراق میگذرد و بغداد خواستار اجرای کامل این سامانه در اقلیم کردستان نیز شده است، اما این طرح تاکنون به طور کامل در اقلیم به مرحله اجرا نرسیده است.
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