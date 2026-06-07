فرماندار مهاباد خواستار تکمیل پروژه های آبیاری نوین تا ٢ ماه آینده شد

به گزارش کردپرس، ١٤ سال پس از راه اندازی ستاد احیای دریاچه ارومیه هنوز هم اجرای پروژه های آبیاری مدرن در حوضه آبریز دریاچه، تکمیل نشده اند! رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی پیشتر گفته بود «در یک برنامه جامع چهار ساله، سالانه ۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی حوضه آبریز به آبیاری نوین تجهیز می شود که هر سال به ۱۵ همت اعتبار نیاز است». این در در حالی است که در مهاباد طی ١٤ سال تنها هزار هکتار اجرایی شد اکنون جهاد کشاورزی چگونه می خواهد سالانه ١٥ هزار هکتار را زیر آبیاری تحت فشار ببرد، جای سوال دارد؟!

با این حال جلسه شورای عمومی بخش کشاورزی مهاباد اخیرا با حضور رییس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد و در این جلسه از تکمیل طرح های آبیاری طی ٢ ماه! از سوی رییس جهاد کشاورزی خبر داده شد و فرماندار مهاباد هم خواستار اجرای کامل این مصوبات در بازه زمانی مقرر شد.

محمد صادق امیر عشایری فرماندار مهاباد در این جلسه با تاکید بر ضرورت اجرای کامل طرح‌های آبیاری در شهرستان گفت: انتظار می‌رود مصوبات مرتبط با پروژه‌های آبیاری در مهلت زمانی تعیین‌شده به طور کامل اجرایی شده و نتایج مطلوبی در راستای بهبود معیشت بهره‌برداران و صرفه‌جویی در مصرف آب حاصل شود.

امیرعشایری افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه مدیریت جهاد کشاورزی و امور آب باید با متصرفان غیرمجاز اراضی و موارد تغییر کاربری غیرقانونی برخورد کنند و در این زمینه از حمایت شورای تامین شهرستان نیز برخوردار هستند.

او همچنین با انتقاد از میزان پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی در مهاباد اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان باید در سال جاری جبران شود و تمامی سهمیه اختصاص یافته به مهاباد به طور کامل پرداخت شود.

وعده ٢ ماهه جهاد کشاورزی برای اتمام پروژه آبیاری تحت فشار در مهاباد

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در راستای مدیریت بهینه منابع آب، گفت: طی ۲ ماه آینده طرح‌های تجمیعی آبیاری تحت فشار در مهاباد باید به تمام و مورد بهره برداری قرار گیرد.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از اولویت‌های راهبردی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در راستای تحقق امنیت غذایی و حفاظت از منابع پایه تولید است.

او با اشاره به طرح های آبیاری اجرا شده در مهاباد افزود: پروژه روستای کوسه‌کهریز در سطح ۳۱۳ هکتار اجرا شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: برای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و با بهره‌برداری از آن، ۲۷۶ بهره‌بردار منطقه از مزایای سامانه‌های نوین آبیاری بهره‌مند خواهند شد.

اصغری همچنین از تامین کامل تجهیزات مورد نیاز این پروژه تجهیزات طرح آبیاری تجمیعی قم‌قلعه خبر داد و افزود: طرح آبیاری تحت فشار قم‌قلعه در سطح یک‌هزار و ۲۸۰ هکتار طراحی شده و تمامی تجهیزات مورد نیاز آن خریداری و دپو شده است.

او اظهار کرد: بخش تامین و تدارک تجهیزات این طرح به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی رسیده و تجهیزات مورد نیاز برای نصب و اجرا به یکی از شرکت های پیمانکار تحویل شده است.

رییس جهاد کشاورزی استان افزود: با اجرای این طرح، ۴۳۴ بهره‌بردار زیر پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار خواهند گرفت که نقش مهمی در افزایش راندمان مصرف آب و بهبود عملکرد تولیدات کشاورزی منطقه خواهد داشت.

او تصریح کرد: تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری تحت فشار زمینه تحول در الگوی کشت، افزایش بهره‌وری و ارتقای راندمان تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند و تلاش می‌شود با رفع موانع موجود، این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری نهایی برسند.