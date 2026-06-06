مقام ارشد KCK: بدون آزادی اوجالان، روند صلح پیش نخواهد رفت

به گزارش کردپرس، سوزدار اوستا، عضو شورای ریاست مشترک KCK، در گفتوگویی با شبکه استرک تیوی، روند جاری مذاکرات صلح در ترکیه را ارزیابی کرد و گفت مسئله کُرد تنها از مسیر گفتوگو و مذاکره قابل حل است و در این میان، عبدالله اوجالان همچنان طرف اصلی و تعیینکننده این روند به شمار میرود.
او با اشاره به ادامه حبس و محدودیتهای عبدالله اوجالان در زندان امرالی گفت طی ۲۷ سال گذشته قوانین عادی در مورد او اجرا نشده و اگر واقعاً ارادهای برای حل مسئله وجود دارد، باید پیش از هر چیز جایگاه و وضعیت اوجالان مورد بازنگری قرار گیرد.
اوستا تأکید کرد که اوجالان از زمان تأسیس جنبش کُردی تا امروز رهبر و مرجع اصلی این جریان بوده و به همین دلیل باید نقش مذاکرهکننده اصلی در روند حل مسئله کُرد را برعهده داشته باشد. به گفته او، فراهم کردن امکان فعالیت آزاد سیاسی، ارتباطات منظم، شرایط کاری مستقل و در نهایت آزادی فیزیکی اوجالان، از پیششرطهای اساسی هرگونه پیشرفت در روند صلح است.
او در ادامه به اظهارات اخیر دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی، اشاره کرد و گفت هرچند باغچه لی در مقطعی از نقشآفرینی اوجالان در روند صلح و سیاسی شدن مسئله حمایت کرده بود، اما بعداً مواضعی کاملاً متفاوت اتخاذ کرد. اوستا این تغییر موضع را نشانه رویکردی دانست که به جای حل مسئله، از آن به عنوان ابزاری سیاسی استفاده میکند.
این عضو شورای ریاست مشترک KCK گفت: «نمیتوان یک روز از حضور اوجالان در پارلمان و مشارکت او در روند سیاسی سخن گفت و روز بعد اعلام کرد که باید سازمانش را منحل کند و دوباره به زندان بازگردد. چنین رویکردی چیزی جز وقتکشی و طولانی کردن روند نیست.»
اوستا همچنین به دیدار اخیر هیئت امرالی وابسته به دمپارتی با عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت گزارشهایی درباره تهیه یک بسته قانونی هفت یا ۹ مادهای منتشر شده است، اما تاکنون هیچ پیام یا ارزیابی رسمی از سوی اوجالان به KCK نرسیده است.
به گفته او، حل مسئله کُرد تنها از طریق گفتوگو میان اوجالان، جنبش کُردی و نهادهای سیاسی ممکن است و هرگونه قانون یا بسته حقوقی باید در هماهنگی با این روند تدوین شود. او تأکید کرد که صرف انتشار گزارشها یا طرح برخی پیشنهادها در رسانهها برای پیشبرد روند کافی نیست.
سوزدار اوستا در بخش دیگری از سخنان خود از کندی روند قانونی انتقاد کرد و گفت موضوعاتی که از ماه مارس درباره آنها بحث میشود، باید ماهها پیش به قانون تبدیل میشدند. به گفته او، فاصله میان وعدهها و اقدامات عملی باعث افزایش تردیدها در جامعه شده است.
او افزود که بخشهایی از افکار عمومی معتقدند حکومت از روند صلح برای اهداف سیاسی و انتخاباتی استفاده میکند و هرچه تصویب قوانین و اقدامات عملی بیشتر به تعویق بیفتد، این بیاعتمادی گستردهتر خواهد شد.
اوستا همچنین از ادبیات رسمی دولت انتقاد کرد و گفت در حالی که از «ترکیه بدون تروریسم» سخن گفته میشود، هنوز هیچ تصویر روشنی از نحوه حل سیاسی مسئله کُرد ارائه نشده است. به اعتقاد او، تصویب برخی قوانین به تنهایی مسئله را حل نخواهد کرد و برای دستیابی به صلح پایدار، باید نگاه امنیتی و مجازاتمحور جای خود را به رویکردی سیاسی و دموکراتیک بدهد.
او در ادامه تأکید کرد که مبارزه برای آزادی عبدالله اوجالان باید به موازات مذاکرات ادامه یابد و اعطای «حق امید» و اصلاح قوانین مرتبط با حبس ابد از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد به روند صلح را افزایش دهد.
اوستا همچنین با اشاره به تنشهای سیاسی اخیر پیرامون حزب جمهوریخواه خلق (CHP) گفت فشارها و مداخلات قضایی علیه این حزب، فضای سیاسی ترکیه را متشنج کرده و به روند صلح نیز آسیب میزند. به گفته او، مسئله کُرد یک موضوع حزبی یا انتخاباتی نیست، بلکه مسئلهای صدساله است که سرنوشت همه شهروندان ترکیه را تحت تأثیر قرار میدهد.
او در پایان از همه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نیروهای دموکراتیک خواست با نگاهی فراتر از رقابتهای روزمره سیاسی به روند صلح بنگرند و برای حل یکی از قدیمیترین بحرانهای ترکیه نقش فعالتری ایفا کنند.
نظر شما