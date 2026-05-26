کرد پرس- عید قربان، صرفاً یادبود یک رخداد تاریخی در هزاران سال پیش نیست؛ بلکه بازخوانی مداوم بزرگ‌ترین پرسش حیات انسانی است: «انسان تا کجا حاضر است برای حقیقت، از خویش عبور کند؟»

این عید، روایت باشکوه ایمان حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) است؛ روایتی که قرن‌ها از وقوع آن گذشته اما هنوز تازه، زنده و تکان‌دهنده است. در جهانی که انسان مدرن هر روز بیشتر در گرداب فردگرایی، مصرف‌زدگی، منفعت‌طلبی و بحران‌های اخلاقی فرو می‌رود، عید قربان همچون ندایی از اعماق تاریخ، دوباره انسان را به تأمل درباره معنای «بندگی»، «ایثار» و «مسئولیت» فرا می‌خواند.

قربان؛ فلسفه عبور از خویشتن

اگر بخواهیم عید قربان را در یک جمله معنا کنیم، باید گفت: قربان، عید رهایی انسان از اسارت نفس است.

تمام شکوه این روز در همین حقیقت نهفته است که انسان می‌تواند از بزرگ‌ترین وابستگی‌های خویش عبور کند تا به حقیقتی برتر برسد. ابراهیم(ع) در منا، تنها آماده قربانی کردن فرزندش نشد؛ بلکه «منِ انسانی» را قربانی کرد؛ همان منی که سرچشمه ترس‌ها، دلبستگی‌ها و تعلقات انسان است.

در جهان امروز، شاید کمتر کسی حاضر باشد عزیزترین داشته خود را در راه حقیقت فدا کند، اما حقیقت این است که بشر معاصر بیش از هر زمان دیگری به «قربانی کردن نفس» نیاز دارد. امروز جهان گرفتار شکل تازه‌ای از بت‌پرستی شده است؛ بت‌هایی که دیگر از سنگ و چوب ساخته نمی‌شوند، بلکه در قالب قدرت، ثروت، شهرت، نژادپرستی، منفعت‌طلبی و خودمحوری ظهور یافته‌اند.

عید قربان می‌آید تا این حقیقت را یادآوری کند که انسان، تا زمانی که اسیر خواسته‌های بی‌پایان خویش باشد، هرگز به آزادی واقعی دست پیدا نخواهد کرد. آزادی حقیقی، نه در رهایی از قانون و مسئولیت، بلکه در رهایی از بند نفس معنا پیدا می‌کند.

ابراهیم(ع)؛ معمار ایمان در تاریخ بشر

شخصیت حضرت ابراهیم(ع) در تاریخ ادیان الهی، صرفاً یک پیامبر نیست؛ او نماد مبارزه دائمی انسان با تاریکی جهل، شرک و ترس است. ابراهیم(ع) پیامبری بود که در برابر قدرت زمانه ایستاد، بت‌ها را شکست، آتش را به جان خرید و در نهایت، بزرگ‌ترین امتحان ایمان را پذیرفت.

آنچه ابراهیم(ع) را جاودانه کرد، فقط اطاعت نبود؛ بلکه «آگاهی در اطاعت» بود. او حقیقت را با تمام وجود شناخته بود و به همین دلیل، در دشوارترین لحظه زندگی نیز تردید نکرد.

جهان امروز نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «روح ابراهیمی» است؛ روحی که در برابر ظلم سکوت نمی‌کند، در برابر انحراف تسلیم نمی‌شود و حقیقت را قربانی مصلحت‌های زودگذر نمی‌سازد.

در روزگاری که بسیاری از ارزش‌های انسانی قربانی منافع سیاسی و اقتصادی شده‌اند، بازخوانی مکتب ابراهیم(ع) می‌تواند نجات‌بخش وجدان خسته بشر باشد.

اسماعیل(ع)؛ تصویر باشکوه تسلیم آگاهانه

در روایت قربان، نباید تنها به ابراهیم(ع) نگاه کرد؛ چرا که عظمت این واقعه بدون نقش اسماعیل(ع) کامل نمی‌شود. اسماعیل(ع)، نماد نسلی است که ایمان را نه از سر اجبار، بلکه از سر یقین می‌پذیرد.

آن لحظه تاریخی که اسماعیل(ع) با آرامش به پدر می‌گوید: «آنچه مأمور شده‌ای انجام بده»، یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های ایمان در تاریخ انسان است. این سخن، فقط یک جمله نیست؛ بلکه اوج اعتماد انسان به حکمت الهی است.

امروز، جامعه انسانی بیش از هر زمان دیگری با بحران معنا روبه‌روست. نسل جدید در میان هجوم اطلاعات، بحران هویت و آشفتگی‌های فرهنگی، تشنه یافتن معنایی عمیق برای زندگی است. داستان اسماعیل(ع)، می‌تواند بار دیگر به انسان امروز بیاموزد که آرامش حقیقی، در پیوند با حقیقت و ایمان حاصل می‌شود، نه در رفاه ظاهری و لذت‌های زودگذر.

عید عدالت اجتماعی و مسئولیت انسانی

یکی از مهم‌ترین ابعاد عید قربان، بُعد اجتماعی آن است. در اسلام، عبادت هیچ‌گاه صرفاً به رابطه فرد با خدا محدود نمی‌شود؛ بلکه همواره با مسئولیت اجتماعی همراه است.

قربانی کردن در این عید، فقط یک عمل نمادین نیست؛ بلکه یادآور این حقیقت است که جامعه اسلامی نباید نسبت به رنج گرسنگان، محرومان و نیازمندان بی‌تفاوت باشد. تقسیم گوشت قربانی، در واقع تقسیم مهربانی، کرامت و همدلی در جامعه است.

در جهانی که شکاف طبقاتی هر روز عمیق‌تر می‌شود و میلیون‌ها انسان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند، پیام اجتماعی عید قربان اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. اسلام، در این عید، مفهوم عبادت را از مسجد و محراب فراتر می‌برد و آن را به سفره مردم، به دستگیری از نیازمندان و به مسئولیت اجتماعی پیوند می‌زند.

جامعه‌ای که فلسفه قربان را درک کند، نمی‌تواند نسبت به فقر، بی‌عدالتی و رنج انسان‌ها بی‌تفاوت بماند.

منا؛ جغرافیای وحدت امت اسلامی

عید قربان، با مناسک عظیم حج پیوند خورده است؛ جایی که میلیون‌ها مسلمان از سراسر جهان، با زبان‌ها، رنگ‌ها، فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف، در یک نقطه جمع می‌شوند تا تصویری کم‌نظیر از وحدت امت اسلامی را به نمایش بگذارند.

در سرزمین منا، تفاوت‌های ظاهری رنگ می‌بازد و انسان‌ها تنها با هویت بندگی شناخته می‌شوند. این اجتماع عظیم، یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های برابری در جهان معاصر است؛ جایی که ثروتمند و فقیر، سیاه و سفید، عرب و عجم، همه در کنار یکدیگر می‌ایستند و یک صدا «لبیک» می‌گویند.

در دورانی که جهان با موج‌های خطرناک نژادپرستی، اسلام‌هراسی، جنگ‌های هویتی و شکاف‌های سیاسی مواجه است، پیام وحدت‌بخش حج و عید قربان می‌تواند الگویی برای بازسازی مفهوم همزیستی انسانی باشد.

قربان و جهان زخمی امروز

شاید هیچ زمانی مانند امروز، جهان تا این اندازه به فلسفه قربان نیاز نداشته است.

جهانی که در آن، جنگ‌ها جان هزاران کودک را می‌گیرد، انسان‌ها قربانی طمع قدرت‌ها می‌شوند، اخلاق زیر سایه سرمایه‌داری افراطی رنگ می‌بازد و حقیقت، بارها قربانی منفعت می‌شود. در چنین شرایطی، عید قربان فقط یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه یک پیام جهانی برای بازگشت انسان به وجدان خویش است.

امروز بشر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که «نفسِ سلطه‌گر» را قربانی کند؛ نفسی که جنگ می‌آفریند، ملت‌ها را تحقیر می‌کند، محیط زیست را نابود می‌سازد و کرامت انسان را قربانی سود و قدرت می‌کند.

قربان، دعوتی است به احیای اخلاق؛ به بازگشت انسان به فطرت نخستین خویش.

رسانه‌ها و مسئولیت بازخوانی فلسفه قربان

در عصر رسانه، خطر بزرگی که مناسبت‌های دینی را تهدید می‌کند، تقلیل آن‌ها به ظواهر و کلیشه‌هاست. عید قربان اگر تنها به پیام‌های تبریک محدود شود، بخش مهمی از ظرفیت تمدنی و تربیتی خود را از دست خواهد داد.

رسانه‌ها وظیفه دارند فلسفه عمیق این عید را برای نسل جدید بازخوانی کنند؛ نسلی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند معنا، امید، اخلاق و هویت است.

امروز رسانه‌ها می‌توانند از عید قربان، پلی برای گفت‌وگو درباره ایثار، عدالت اجتماعی، مسئولیت انسانی، وحدت اسلامی و اخلاق جهانی بسازند. اگر فلسفه قربان به‌درستی روایت شود، می‌تواند الهام‌بخش جامعه‌ای انسانی‌تر و اخلاقی‌تر باشد.

عید قربان، فقط عید ذبح نیست؛ عید تولد دوباره انسان است.عید آن لحظه‌ای است که انسان، از تاریکی خودخواهی عبور می‌کند و به روشنای ایمان می‌رسد. عید آن لحظه‌ای است که «داشتن» در برابر «بخشیدن» رنگ می‌بازد و انسان درمی‌یابد که بزرگ‌ترین پیروزی، غلبه بر نفس خویش است.

شاید راز ماندگاری این عید در همین حقیقت نهفته باشد که هر سال، دوباره به انسان یادآوری می‌کند:راه رسیدن به خدا، از میان قربانی کردن غرور، حرص، نفرت و خودپرستی می‌گذرد و جهان امروز، بیش از هر زمان دیگری، تشنه همین پیام است.

عید سعید قربان، عید ایمان، ایثار، کرامت انسانی و بازگشت به حقیقت مبارک باد.