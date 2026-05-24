۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶

آذربایجان غربی در میان ٧ استان پر مصرف برق

سرویس آذربایجان غربی- معاون وزیر نیرو گفت: در هفته نهم امسال استان‌های مازندران، گلستان، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین و آذربایجان غربی نسبت به هفته مشابه سال گذشته با بیشترین رشد مصرف برق همراه بوده‌اند.

به گزارش کردپرس، رجبی مشهدی  بر اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف مطابق با «۱۴ مگاپروژه ۲» ابلاغی تأکید کرد و گفت: در حوزه مصرف، سیاست‌گذاری‌ها به سمت کاهش رشد مصرف هدایت شده است. هدف‌گذاری ما دستیابی به کاهش ۵ درصدی رشد مصرف نسبت به سال گذشته است.

او ادامه داد: بنابراین به شرکت‌هایی که مطابق این الگو عمل نکرده‌اند و افزایش بیش از ۵ درصد دارند تذکرات لازم برای اصلاح روند مصرف ابلاغ شده و نظارت‌ها بر این بخش تشدید می‌شود.

مشهدی افزود: در هفته نهم امسال استان‌های مازندران، گلستان، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین و آذربایجان غربی نسبت به هفته مشابه سال گذشته با بیشترین رشد مصرف برق همراه بوده‌اند.

معاون وزیر نیرو، با تأکید بر عزم جدی وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار گفت: تمهیدات لازم برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف با همکاری تمامی ارکان صنعت برق کشور پیش‌بینی شده است و تمام تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از حداکثر توان تولید و مدیریت هوشمند شبکه، کمترین چالش را برای تامین برق پایدار مشترکان در اوج بار تابستان داشته باشیم.

