آذربایجان غربی در میان ٧ استان پر مصرف برق

به گزارش کردپرس، رجبی مشهدی بر اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف مطابق با «۱۴ مگاپروژه ۲» ابلاغی تأکید کرد و گفت: در حوزه مصرف، سیاستگذاریها به سمت کاهش رشد مصرف هدایت شده است. هدفگذاری ما دستیابی به کاهش ۵ درصدی رشد مصرف نسبت به سال گذشته است.
او ادامه داد: بنابراین به شرکتهایی که مطابق این الگو عمل نکردهاند و افزایش بیش از ۵ درصد دارند تذکرات لازم برای اصلاح روند مصرف ابلاغ شده و نظارتها بر این بخش تشدید میشود.
مشهدی افزود: در هفته نهم امسال استانهای مازندران، گلستان، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین و آذربایجان غربی نسبت به هفته مشابه سال گذشته با بیشترین رشد مصرف برق همراه بودهاند.
معاون وزیر نیرو، با تأکید بر عزم جدی وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار گفت: تمهیدات لازم برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف با همکاری تمامی ارکان صنعت برق کشور پیشبینی شده است و تمام تلاش ما بر این است که با بهرهگیری از حداکثر توان تولید و مدیریت هوشمند شبکه، کمترین چالش را برای تامین برق پایدار مشترکان در اوج بار تابستان داشته باشیم.
