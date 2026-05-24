تالاب های چالدران و میاندوآب سنددار می شود

به گزارش کردپرس، حجت آذریار افزود: بر اساس قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در راستای حفاظت حداکثری و مدیریت بهتر و شایسته تالاب‌ها، به زودی سند دار می شوند.

او افزود:طی جلسه ای با رئیس اداره ثبت اسناد و املاک چالدران مقرر شد سند تالاب‌های چالدران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی صادر شود.



آذریار با اشاره به وجود ٣ تالاب ناور، پیراحمدکندی و زاویه سفلی جز تالابهای مصوب قانون حفاظت و احیاء تالاب ها در این شهرستان را از نظر اکولوژیک یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین نقاط زیست‌محیطی این شهرستان عنوان کرد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران اظهار کرد: با رسمی شدن مالکیت این میراث های طبیعی، مدیریت اکوسیستم تالاب های چالدران از حالت فعلی به حالت کنترلی و برنامه‌ریزی‌شده تغییر نموده و این امر علاوه بر حفاظت از زیستگاه پرندگان مهاجر و گونه‌های بومی، به بهبود کیفیت خدمات اکوسیستمی منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

در همین راستا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب نیز از آغاز رویکرد جدید در مدیریت تالاب‌های این شهرستان جهت شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی، جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ این پهنه ارزشمند آبی خبر داد.



به گفته موسی جسور؛ جلسه مشترک با رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان میاندوآب جهت صدور سند مالکیت برای تالاب های نوروزلو، شیرین آب و چنگیزگولی بنابر دستور مدیرکل استان برگزار شد و پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.