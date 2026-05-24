به گزارش کردپرس، شیروان شیروانی به عنوان روزنامه‌نگاری منتقد شناخته می‌شود که بیشتر در زمینه فساد، حقوق بشر و مشکلات مدیریتی منطقه بادینان و اقلیم کردستان فعالیت کرده است. او در سال ۲۰۲۰ در منزل خود در اربیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بازداشت وی همزمان با موجی از بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران دیگر در بادینان صورت گرفت؛ افرادی که بعدها با عنوان «زندانیان بادینان» شناخته شدند.

در فوریه ۲۰۲۱، دادگاه جنایی اربیل او را به اتهام «برهم زدن امنیت ملی» و «جاسوسی» ــ اتهاماتی که خود او و وکلایش به شدت رد کردند ــ به شش سال زندان محکوم کرد. این حکم با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شد.

در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل کاهش مدت محکومیت آزاد شود، دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۳ حکم تازه‌ای علیه او صادر و چهار سال دیگر به دوران محکومیتش اضافه کرد. اتهام جدید، «جعل اثر انگشت» به جای یکی از هم‌بندی‌هایش در یک درخواست اداری عنوان شد، اما وکلای او می‌گویند این پرونده صرفاً «بهانه‌ای حقوقی» برای ادامه نگهداری او در زندان است.

سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، شیروان شیروانی را «زندانی عقیدتی» توصیف کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شده‌اند، زیرا معتقدند پرونده‌اش ماهیتی سیاسی دارد و به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او مرتبط است.