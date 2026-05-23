به گزارش کردپرس، چهاردهمین نشست ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد مراکز لجستیک کشور، با حضور مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر و دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور و رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر اعضای این ستاد برگزار شد.

استانداران و نمایندگان استانی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و کردستان و نیز نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، مدیران ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مربوطه، سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، به‌صورت برخط در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست با دستور وزیر راه و شهرسازی اجرای طرح بزرگترین مرکز لجستیک کشور در آذربایجان‌غربی مصوب شد که گامی مهم در توسعه منطقه‌ای و تقویت کریدورهای ترانزیتی محسوب می‌شود.

براساس این مصوبه، مرکز لجستیک آذربایجان‌غربی با هدف بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک مرزی استان و تبدیل آن به قطب ترانزیت و توزیع کالا در منطقه شمال غرب کشور طراحی شده است.

اجرای این طرح منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر، افزایش درآمدزایی از محل ترانزیت و تقویت اقتصاد کشور و استان در شرایط کنونی می‌شود.

سپس بررسی و تصمیم‌گیری درباره انتخاب مکان‌های پیشنهادی برای ایجاد مرکز لجستیک مرزی بازرگان در محدوده منطقه آزاد ماکو و مرکز لجستیک مرزی جلفا در محدوده منطقه آزاد ارس انجام شد و مطالعات مکان‌یابی پیشنهادی توسط سازمان‌های مسئول این مراکز، شامل سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، ارائه شد.