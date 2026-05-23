تکمیل سامانه انتقال آب سد ژاوه، نیاز مبرم توسعه کشاورزی و اقتصاد کردستان است

به گزارش کرد پرس، محمدرسول شیخی زاده در جریان بازدید از طرح های سد ژاوه، سامانه انتقال آب به دشت های قروه و دهگلان و سد قوچم، از آخرین وضعیت اجرایی این پروژه ها مطلع شد.

در این بازدید، نماینده مجری و معاونان اجرایی طرح های یادشده با ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه ها، اعلام کردند که این طرح ها تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

طرح انتقال آب سد ژاوه از طریق سامانه انتقال به دشت های قروه و دهگلان، ۱۱ هزار هکتار از اراضی این مناطق را تحت پوشش قرار می دهد و نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی، افزایش بهره وری منابع آب و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با تاکید بر اهمیت راهبردی این پروژه ها، تسریع در تکمیل سامانه انتقال آب را خواستار شد و گفت: بهره برداری هرچه سریع تر از این طرح، یکی از نیازهای اساسی برای توسعه کشاورزی و تقویت زیرساخت های اقتصادی استان کردستان است.