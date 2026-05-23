نماینده مجلس: مردم انتظار دارند شبکه برق و گاز و آب دچار اختلال نشود

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در تشریح نشست کمیسیون اقتصاد با وزیر نیرو به خانه ملت گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی امروز در راستای وظایف نظارتی که دارد جلسه ای با وزیر نیرو داشتند که در این نشست پیرامون موضوعات و مسائل مختلفی از جمله حل مشکل کم آبی و خاموشی ها و انثالهم بحث و بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه تاکید شد وزارت نیرو نباید تنها به عنوان یک نهاد خدماتی، بلکه باید به عنوان «وزارت استراتژیکِ تامین زیرساختهای بقا و توسعه» عمل کند، در واقع وزارت نیرو، مدیریت «رگهای حیاتی» اقتصاد و زندگی را بر عهده دارد که جایگاه این وزارتخانه و مطالبات اصلی مردم را در دو سطح نمایندگان مورد بررسی قرار دادند.
ممکان ادامه داد: همچنین در این جلسه مطرح شده است که وزارت نیرو در اقتصاد، نقش «تسهیلگرِ زیرساختی» را ایفا میکند. بدون عملکرد این وزارتخانه، هیچ بخش دیگری از اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات) نمیتواند فعالیت کند. صنعت، بزرگترین مصرفکننده انرژی است. ثبات در شبکه برق پیششرط اصلی «تداوم تولید» و «جذب سرمایهگذاری» است و هرگونه نوسان یا قطعی در حوزه نیرو، مستقیماً باعث از بین رفتن سرمایه و کاهش تولید ملی میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: نمایندگان تاکید کردند در کشوری مانند ایران که با بحران کمآبی روبروست، وزارت نیرو نقش کلیدی در مدیریت منابع آبی، سدسازی و انتقال آب دارد. این حوزه مستقیماً با «امنیت غذایی» و پایداری بخش کشاورزی (که بخش بزرگی از اشتغال را دارد) در ارتباط است.
وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی، جایگاه وزارت نیرو در گذار از انرژیهای فسیلی به «انرژیهای تجدیدپذیر» (خورشیدی، بادی و غیره)، تعیینکننده جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و تعهدات زیستمحیطی است. آب در ایران دیگر یک کالای اقتصادی ساده نیست، بلکه یک «موضوع امنیت ملی» است. وزارت نیرو مسئولیت مدیریت این منبع محدود را بر عهده دارد که مستقیماً بر تعادلهای سیاسی و اجتماعی کشور اثر میگذارد.
ممکان گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی تاکید کردند که مطالبات مردم از این وزارتخانه، از سطح نیازهای اولیه تا سطح عدالت در توزیع، بسیار گسترده است که میتوان آنها را در سه دسته طبقهبندی کرد، مطالبات مربوط به کیفیت و پایداری، رفع قطعیهای برق و گاز این اصلیترین مطالبه در فصول گرم و سرد است لذا مردم انتظار دارند با توجه به مبالغ پرداختی، شبکه برق و گاز دچار اختلال نشود. همچنین دسترسی به آب با کیفیت و بدون مشکل در توزیع، یک مطالبه حیاتی در اکثر مناطق کشور است. یکی از بزرگترین مطالبات، جلوگیری از تبعیض در توزیع آب و برق بین بخشهای صنعتی ، کشاورزی و بخشهای خانگی است. مردم انتظار دارند فشار بحران انرژی، به طور نابرابر بر دوش خانوارها نباشد.
وی بیان کرد: در این جلسه تاکید شد که مردم از وزارت نیرو انتظار دارند با رویکردهای علمی (به جای رویکردهای سنتی سدسازی صرف)، مدیریت مصرف آب و بازگشت آبهای سطحی را جدی بگیرد و با توجه به آلودگیهای ناشی از نیروگاههای فسیلی، مطالبه عمومی به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک حرکت می کند./
نظر شما