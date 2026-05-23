جانباز شیمیایی سردشتی پس از ٣٩ سال به خانواده شهیدش پیوست

وی اضافه کرد: پیکیر پاک این جانباز شیمیایی سردشتی با حضور جمعی از مسوولان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم این شهرستان در آرامستان شهدای شیمیایی سردشت و در جوار اعضای خانواده‌اش به خاک سپرده شد.

رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: مجلس ترحیم این جانباز شیمیایی سردشتی روز جمعه در ۲ نوبت صبح و عصر در مسجد نور فرهنگیان این شهر و با حضور پرشور و گسترده مردم سردشت و سایر شهرستان های همجوار برگزار شد.

بیورانی یادآور شد: در حادثه بمباران شیمیایی سردشت علاوه بر مصطفی اسدزاده، ۹ نفر دیگر از اعضای خانواده اسدزاده شامل خاتون فتاحی(مادربزرگ)، قادر اسدزاده (پدر)، آمنه کرمی(مادر)، جمیله، سعادت، شه‌پول اسدزاده (خواهران)، علی، هادی و رحمت اسدزاده(برادران) به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ جانباز شیمیایی در سردشت، با درجات مختلف جانبازی در این شهرستان، خدمات مختلف درمانی و بهداشتی را از بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت دریافت می کنند.

رژیم بعث عراق در هفتم تیر ۱۳۶۶ با استفاده از بمب‌های شیمیایی چهار نقطه پرازدحام سردشت را بمباران کرد که در این حمله ناجوانمردانه ۱۱۹ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر شهید و بیش از هشت هزار نفر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفته و دچار مصدومیت شیمیایی شدند.