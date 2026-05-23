پیش بینی تولید ۲۲۵۰ تن عسل در سال جاری در کردستان

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: کردستان به واسطه اقلیم مناسب، مراتع غنی و توانمندی بهره برداران، توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت زنبورداری کشور تثبیت کند و اکنون از نظر تعداد زنبورستان ها، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۶۴ واحد زنبورستان فعال در سطح استان فعالیت می کنند و مجموع کلنی های زنبور عسل استان شامل ۲۷۳ هزار و ۱۶۹ کلنی مدرن و ۶ هزار و ۸۹ کلنی بومی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۲ هزار و ۲۵۰ تن عسل باکیفیت در استان تولید و به بازارهای هدف عرضه شود.

نقشبندی با اشاره به کیفیت بالای عسل تولیدی کردستان، ادامه داد: وجود مراتع بکر و غنی به ویژه در منطقه سارال، موجب شده عسل تولیدی استان از نظر شاخص های کیفی در زمره برترین عسل های کشور قرار گیرد.

وی صنعت زنبورداری را یکی از محورهای مهم توسعه پایدار بخش کشاورزی استان دانست و یادآور شد: این صنعت علاوه بر تولید عسل، نقش مهمی در گرده افشانی گیاهان، حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم مراتع استان ایفا می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: راهبرد اصلی این سازمان، توسعه کمی و کیفی صنعت زنبورداری از طریق ارتقای دانش فنی زنبورداران، استفاده از تجهیزات نوین، ارائه تسهیلات حمایتی و برندسازی محصولات تولیدی است.

نقشبندی گفت: افزایش بهره وری در زنبورستان ها و تقویت جایگاه عسل کردستان در بازارهای ملی و بین المللی از مهم ترین برنامه های پیش روی سازمان جهاد کشاورزی استان به شمار می رود.