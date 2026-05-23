کشف ۱۶۱ تن روغن خوراکی احتکار شده در کردستان/محموله ۴۵۰ میلیارد ریالی توقیف شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری حجم زیادی روغن خوراکی قاچاق در یکی از انبارهای استان مطلع شدند.

وی اظهار کرد: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در بازرسی از محل مورد نظر، ۱۶۱ تن روغن خوراکی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سردار الهی ادامه داد: پلیس با هرگونه قاچاق، احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی که معیشت و امنیت اقتصادی مردم را هدف قرار دهد، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت های غیرقانونی در حوزه قاچاق و احتکار کالا، مراتب را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.