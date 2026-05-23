تشکیل ۱۶۰۹ پرونده تخلف در کردستان/۳۶ واحد صنفی پلمب شد

حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در راستای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات صنفی، ۲۱۳ اکیپ مشترک بازرسی در سطح استان تشکیل شد که این اکیپ ها طی ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یک هزار و ۴۲۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام دادند.

وی با بیان اینکه میانگین تعداد بازرسی هر اکیپ هفت مورد بوده است، اظهار کرد: از مجموع واحدهای مورد بازرسی، ۴۲۷ واحد دارای تخلف و ۹۷۰ واحد نیز بدون تخلف شناسایی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: بیشترین واحدهای مورد بازرسی مربوط به نانوایی ها با ۲۵۶ مورد، خواربارفروشی ها با ۱۸۸ مورد، مرغ و ماهی فروشی ها با ۱۲۵ مورد، سوپرمارکت ها با ۱۱۴ مورد و میوه و سبزی فروشی ها با ۷۷ مورد بوده است.

رحیمیان با اشاره به مشارکت مردمی در روند نظارت بر بازار، ادامه داد: طی این مدت ۱۱ گزارش نیز از سوی بازرسان افتخاری به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی یادآور شد: در مجموع، ۹۲۵ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شد که از این تعداد، ۵۷۱ گزارش از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ۵۹ گزارش از جهاد کشاورزی و ۲۹۵ گزارش نیز از سوی اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۶۶۳ پرونده و در بخش بهداشت، دارو و درمان ۲۱ پرونده تشکیل شده است.

رحیمیان بیشترین تخلفات ثبت شده را مربوط به گرانفروشی با ۴۰۲ مورد عنوان کرد و گفت: پس از آن، عدم درج قیمت با ۲۸۶ مورد، کم فروشی با ۱۴۷ مورد و تقلب با ۹۲ مورد در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی از پلمب ۳۶ واحد صنفی متخلف در استان خبر داد و افزود: عمده واحدهای پلمب شده شامل نانوایی ها، مرغ فروشی ها، آهن فروشی ها و سوپرمارکت ها بوده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان درباره میزان محکومیت های صادر شده نیز اظهار کرد: در ۲ ماهه نخست سال جاری، محکومیت پرونده های حوزه کالا و خدمات به ۵۵ میلیارد ریال، حوزه بهداشت، دارو و درمان به ۷۲۵ میلیون ریال و پرونده های قاچاق کالا و ارز به ۴۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

رحیمیان ادامه داد: نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان اقتصادی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه های نظارتی، با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مصرف کنندگان برخورد قانونی می کند.