به گزارش کردپرس، خضر کاک‌درویشی در این باره افزود: حسب دستور مقام عالی استان و با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی مطلوب‌تر به مطالبات مردم، تمامی ادارات استان موظف هستند با حضور کامل کارکنان در محل کار، روند رسیدگی به امور مراجعان را با سرعت و نظم بیشتری دنبال کنند.

او ادامه داد: بر این اساس، فعالیت دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه تا اطلاع ثانوی، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی گفت: همچنین فعالیت بانک‌ها نیز براساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و هماهنگ با بخشنامه استانداری انجام می‌شود.

کاک‌درویشی اظهار کرد: دورکاری روزهای پنجشنبه، به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و آتش‌نشانی، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

او همچنین درباره نحوه فعالیت مراکز آموزشی گفت: مدارس و دانشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی فعالیت خواهند داشت اما کارکنان اداری مراکز آموزشی و دانشگاهی موظف به حضور کامل در محل کار هستند البته نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و تابع ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی خود خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به حمایت از خانواده‌ها گفت: تمامی مهدهای کودک موظف به ارائه خدمات هستند تا دغدغه مادران دارای فرزند زیر ۶ سال کاهش یابد.

کاک‌درویشی تاکید کرد: به دلیل مجازی بودن مدارس، مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت فراهم بودن شرایط دورکاری و با این شرط که در امر خدمت‌رسانی دستگاه‌ اجرایی خللی ایجاد نشود، با درخواست دورکاری بانوان باردار یا دارای فرزند معلول و یا دارای فرزند زیر ۱۲ سال و همچنین کارکنان دارای بیماری‌های خاص، مساعدت و موافقت به‌عمل آورند.

او اضافه کرد: ساعات تعیین شده در این بخشنامه، اختلالی در قوانین کسر ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، کسر کار جانبازان و کسر کار معلولین ایجاد نمی‌نماید و مزایای آن برای افراد مندرج در قانون به قوت خود باقی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی در پایان گفت: ساعات کاهش یافته کاری طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری باید از طریق دورکاری جبران شود و تغییرات احتمالی در نحوه فعالیت ادارات متناسب با شرایط کشور متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.