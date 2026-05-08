خاکبرداری غیراصولی در بوکان حادثه آفرید

به گزارش کردپرس، رسول معروفی اظهار کرد: در پی حادثه خاکبرداری در خیابان زیتون (منطقه عشایر) که منجر به ریزش یک ساختمان و خسارت به ۲ ساختمان همسایه خود شد و همچنان احتمال ریزش ۲ ساختمان دیگر در همان محدوده وجود دارد.

او اضافه کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود به هیچ عنوان برای تماشای صحنه حادثه در خیابان زیتون حاضر نشوند و ضمن حفظ آرامش، راه را برای نیروهای امدادی و ایمنی باز بگذارند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بوکان تاکید کرد: تجمع افراد نه تنها خطر جانی برای آنان دارد، بلکه مانع از عملیات سریع امدادرسانی نیز می‌شود.

معروفی بیان کرد: هفته گذشته نیز ریزش سقف ساختمان در یکی از محلات این شهر یک فوتی و ۲ نفر مصدوم برجا گذاشت.

او با تاکید بر رعایت اصول ایمنی در زمان تخریب و نوسازی ساختمان‌ها، از شهروندان خواست برای جلوگیری از حوادث مشابه، دستورالعمل‌های ایمنی را جدی بگیرند.