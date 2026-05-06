به گزارش کردپرس، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در جریان بازدید از تونل پاطاق در محور بزرگراه کربلا با همراهی نماینده مردم منطقه، اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های مستمر نماینده منطقه و همچنین استاندار، بازدید میدانی از پروژه انجام و بر اساس آن، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تسریع در تکمیل طرح تدوین شد.

بازوند با تأکید بر اهمیت این پروژه ادامه داد: تونل پاطاق بخشی از بزرگراه کربلا و از طرح‌های حساس و اثرگذار در منطقه است که نقش مهمی در رفع نقاط حادثه‌خیز دارد و اجرای آن اقدامی ارزشمند در جهت افزایش ایمنی مسیر به شمار می‌رود.

وی درباره برنامه بهره‌برداری از پروژه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۱۸۰۰ متر از مسیر بزرگراه کربلا ، تا پیش از اربعین حسینی به بهره‌برداری خواهد رسید تا مردم و زائران بتوانند از آن استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح وضعیت اجرایی تونل افزود: تونلی که در حال حاضر در آن حضور داریم ۴۶۰ متر طول دارد و مقرر شده عملیات حفاری این بخش تا پایان سال به اتمام برسد. همچنین در تونل شماره یک، حدود ۱۳۰۰ متر باقی‌مانده که برنامه‌ریزی شده این بخش نیز چهارخطه شده و تا پایان سال نیز به بهره‌برداری برسد.

بازوند با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه تصریح کرد: برای تسریع در اجرای پروژه، تأمین اعتبار از محل منابع ملی در دستور کار قرار گرفته است و طی روزهای آتی به این پروژه ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در نشست با استاندار، موضوع استفاده از ظرفیت مولدسازی برای کمک به تأمین مالی پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش این پروژه در ایمنی تردد خاطرنشان کرد: محور پاطاق یکی از نقاط پرحادثه است که متأسفانه همواره شاهد وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح در آن هستیم و اجرای این پروژه می‌تواند این مخاطرات را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

بازوند در پایان گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی، نقش مهمی در تسهیل تردد مردم و به‌ویژه زائران عتبات عالیات از مرز خسروی خواهد داشت و از این رو، تسریع در اجرای آن در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.