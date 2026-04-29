«مظلوم‌کوبانی» فرمانده کل SDF در گفت‌وگویی با دو روزنامه‌نگار کُرد، رحمان غریب و محمد رئوف، درباره وضعیت سیاسی و امنیتی کردستان سوریه تأکید کرد که هدف اصلی آن‌ها جلوگیری از بازگشت دوباره جنگ و حفاظت از مردم در برابر ناامنی و نابودی است.

وی گفت: «با تلاش همگان توانستیم از مرحله خطر نابودی کردستان سوریه عبور کنیم و اکنون وارد مرحله ثبات و استقرار شده‌ایم. ما می‌خواهیم مردم‌مان در آرامش زندگی کنند و نمی‌خواهیم بار دیگر جنگی به وجود بیاید.»

مظلوم کوبانی همچنین درباره پیشنهادهایی برای حضور در دمشق و پذیرش مسئولیت سیاسی گفت: «هیچ تمایلی برای ماندن در دمشق ندارم. چندین بار از من خواسته شد به دمشق بروم و پستی را بپذیرم، اما باور دارم که هنوز کار من در میان مردم خودم به پایان نرسیده و باید در کنار مردم خود باقی بمانم.»

او افزود: «کار من در میان مردم خودم است و هیچ پستی را قبول نخواهم کرد.»

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه با اشاره به وضعیت مناطق کردنشین سوریه تصریح کرد که این مناطق خط قرمز آن‌ها محسوب می‌شود و هیچ‌گونه سازشی بر سر آن صورت نخواهد گرفت.

وی گفت: «ما می‌خواهیم کردستان سوریه دارای مدیریت مستقل خود باشد و ویژگی‌های خاص آن حفظ شود. ما خودمان اداره امورمان را به دست داریم و اجازه نمی‌دهیم دیگران به جای مردم ما تصمیم بگیرند.»

کوبانی همچنین خواستار حضور رسمی کردها در پارلمان و دولت سوریه شد و اظهار داشت که مذاکرات برای تثبیت حقوق مردم کرد همچنان ادامه دارد.

او درباره نیروهای نظامی نیز گفت که تلاش می‌شود نیروهای آن‌ها در ساختار وزارت دفاع سوریه جای بگیرند، اما هنوز بر سر حضور نیروهای زن در این ساختار اختلافاتی وجود دارد که به گفته او، برای حل آن تلاش خواهند کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، وی از حمایت مردم اقلیم کردستان و به‌ویژه شهر سلیمانیه در دوران حملات علیه کردستان سوریه قدردانی کرد و گفت: «سلیمانیه برای من مانند کوبانی و قامشلو است.»