محیط زیست کردستان با ۹۶ درصد استعلام های صنعتی موافقت کرد

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای حمایت از توسعه پایدار استان، از مجموع ۲ هزار و ۷۲۲ استعلام دریافتی در سال گذشته، با ۲ هزار و ۶۱۲ مورد در چارچوب ضوابط و مقررات زیست محیطی موافقت شده است.

وی افزود: این میزان موافقت نشان دهنده رویکرد تسهیلگر اداره کل حفاظت محیط زیست در تعامل با واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است و تمامی بررسی ها با رعایت اصول قانونی و ملاحظات زیست محیطی انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد یک هزار و ۷۱۶ مجوز ترانزیت پسماند صادر و ۱۹ نشست کارگروه پسماند استان برگزار شده است.

زندی ادامه داد: در این نشست ها موضوعاتی از جمله ساماندهی مراکز دفن، مدیریت پسماندهای صنعتی، پزشکی و عادی و همچنین کاهش آسیب های زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین از وقوع ۱۳ مورد واژگونی تانکرهای حامل مشتقات نفتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و یادآور شد: این حوادث علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست محیطی، ضرورت ارتقای ایمنی در حمل ونقل مواد خطرناک و مدیریت سریع بحران را نشان می دهد.