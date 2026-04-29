کلنی ١٠٠ قطعه ای فلامینگوها میهمان «کانی برازان» شدند

او با بیان اینکه هر روز بر تعداد فلامینگوهای مهاجر در این تالاب افزوده می شود، اضافه کرد: این پرندگان مهاجر در قالب دسته های بزرگ بیش از ۱۰۰ قطعه‌ای وارد تالاب کانی برازان شدند.

سلیمانی تاکید کرد: امنیت کامل، غذای کافی و آب فراوان باعث شده که این پرندگان مهاجر تالاب کانی برازان مهاباد را برای تغذیه و استراحت انتخاب کنند.

او ادامه داد: با توجه به شرایط آب موجود در پناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی کانی‌برازان این شهرستان، ورود پرندگان مهاجر بویژه فلامینگوها تا اواسط بهار تداوم داشته باشد.

پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» در ۳۰ کیلومتری مهاباد واقع شده و به عنوان بیست و چهارمین تالاب کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است و در نزد پرنده نگرها به بهشت پرندگان مشهور است و نخستین سایت پرنده نگری کشور نیز محسوب می شود.