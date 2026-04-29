کلنی ١٠٠ قطعه ای فلامینگوها میهمان «کانی برازان» شدند

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی در گفت و گویی خبری افزود: هر سال در این فصل فلامینگوهای مهاجر از مناطق شمالی و دریاچه ارومیه به سمت تالابهای اقماری پارک ملی دریاچه از جمله تالاب بین المللی کانبرازان مهاباد مهاجرت میکنند.
او با بیان اینکه هر روز بر تعداد فلامینگوهای مهاجر در این تالاب افزوده می شود، اضافه کرد: این پرندگان مهاجر در قالب دسته های بزرگ بیش از ۱۰۰ قطعهای وارد تالاب کانی برازان شدند.
سلیمانی تاکید کرد: امنیت کامل، غذای کافی و آب فراوان باعث شده که این پرندگان مهاجر تالاب کانی برازان مهاباد را برای تغذیه و استراحت انتخاب کنند.
او ادامه داد: با توجه به شرایط آب موجود در پناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی کانیبرازان این شهرستان، ورود پرندگان مهاجر بویژه فلامینگوها تا اواسط بهار تداوم داشته باشد.
پناهگاه حیات وحش و تالاب بینالمللی «کانیبرازان» در ۳۰ کیلومتری مهاباد واقع شده و به عنوان بیست و چهارمین تالاب کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است و در نزد پرنده نگرها به بهشت پرندگان مشهور است و نخستین سایت پرنده نگری کشور نیز محسوب می شود.
