واردات ۷۰ هزار رأس دام برای تنظیم قیمت‌ ها/نرخ گوشت مرغ کاهش می یابد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با اشاره به برنامه‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی در استان افزود: رصد مستمر وضعیت بازار و نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی به‌صورت روزانه در حال انجام است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در تأمین و عرضه اقلام ضروری مردم هیچ کمبودی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به تداوم واردات نهاده‌های دامی و طیور گفت: ذخایر استراتژیک استان در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌طوری‌که در اقلامی مانند برنج و روغن بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته ذخیره‌سازی انجام شده است.

اصغری با اشاره به اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار گوشت مرغ بیان کرد: در حال حاضر روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ منجمد در سطح بازار استان توزیع می‌شود و با توجه به افزایش تولید، پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده روند کاهشی داشته باشد.

او از شهروندان خواست از خرید هیجانی خودداری کنند و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های تولیدی استان، زیرساخت‌های مناسب نگهداری و استمرار روند واردات، هیچ نگرانی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و تمهیدات لازم برای حفظ ثبات بازار اتخاذ شده است.