به گزارش کردپرس، هردی صلاح، نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان، با اشاره به معرفی نخستوزیر جدید عراق، اعلام کرد که این نامزد متولد سال ۱۹۸۶ بوده و هیچگونه تجربه سیاسی، نیروی مسلح یا حتی یک کرسی در پارلمان ندارد.
وی در ادامه با مقایسه وضعیت سیاسی عراق و اقلیم کردستان گفت: به عراق عنوان «کشور عقبمانده» داده میشود، اما هر سه تا چهار سال یکبار نخستوزیر جدیدی انتخاب میکند و از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ۸ نخستوزیر در این کشور تغییر کردهاند.
این نماینده پارلمان کردستان افزود: در مقابل، در اقلیم کردستان از سال ۱۹۹۷ تاکنون، به مدت ۲۹ سال، منصب نخستوزیری عملاً در اختیار دو نفر از یک خانواده و یک خاندان بوده است، بهجز یک دوره کوتاه حدود دو ساله.
