۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱

نماینده پارلمان کردستان: عراق ۸ نخست‌وزیر تغییر داد؛ در اقلیم ۲۹ سال قدرت در انحصار دو عضو یک خانواده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- هردی صلاح، عضو پارلمان کردستان، با اشاره به معرفی کاندیدای جدید نخست‌وزیری عراق که متولد ۱۹۸۶ است، از انحصار طولانی‌مدت قدرت در اقلیم کردستان انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس، هردی صلاح، نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان، با اشاره به معرفی نخست‌وزیر جدید عراق، اعلام کرد که این نامزد متولد سال ۱۹۸۶ بوده و هیچ‌گونه تجربه سیاسی، نیروی مسلح یا حتی یک کرسی در پارلمان ندارد.

وی در ادامه با مقایسه وضعیت سیاسی عراق و اقلیم کردستان گفت: به عراق عنوان «کشور عقب‌مانده» داده می‌شود، اما هر سه تا چهار سال یک‌بار نخست‌وزیر جدیدی انتخاب می‌کند و از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ۸ نخست‌وزیر در این کشور تغییر کرده‌اند.

این نماینده پارلمان کردستان افزود: در مقابل، در اقلیم کردستان از سال ۱۹۹۷ تاکنون، به مدت ۲۹ سال، منصب نخست‌وزیری عملاً در اختیار دو نفر از یک خانواده و یک خاندان بوده است، به‌جز یک دوره کوتاه حدود دو ساله.

