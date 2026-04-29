تولد اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت «رشکان» ارومیه

به گزارش کردپرس، حجت جباری بابیان اینکه با تولد گوساله جدید، تعداد گوزن های این سایت به ۲۰ راس رسیده است، افزود: مطابق بازدیدها و بررسیهای تخصصی و با توجه به آبستن بودن تعدادی از گوزنهای ماده این سایت، پیش بینی می کنیم تولد گوساله ها و روند افزایش جمعیت ادامه داشته باشد.
او اظهار کرد: با تلاشها و اقدامات حفاظتی محیطبانان پارک ملی، شرایط زیستی برای زادآوری گوزنزرد در سایت پرورش رشکان مطلوب است و کارشناسان حیات وحش و دامپزشکان اداره کل به صورت مستمر وضعیت زیستی این گونه را مورد پایش و بررسی قرار می دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به پایش برخط جمعیت گونه در دو زیستگاه سایت رشکان و جزیره اشک اظهار کرد: با توجه به شرایط باتلاقی مسیرهای دسترسی به جزیره اشک، امکان سرشماری میدانی این گونه در سالهای اخیر میسر نشده اما وضعیت گونه توسط دوربینهای برخط، به صورت شبانه روزی پایش می شود.
او با اشاره به تقویت پوشش گیاهی و بهبود شرایط زیستگاهی جزیره اشک گفت: پیش بینی می کنیم این گونه مهم در زیستگاه طبیعی خود نیز گوسالهزایی داشته باشد و با توجه به بهبود وضعیت آبی دریاچه، تلاش می کنیم سرشماری این گونه را به صورت میدانی در آینده انجام دهیم.
جباری تاکید کرد: برنامه عمل ملی حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض بصورت مستمر در استان اجرا و پیگیری می شود و برنامه ریزیهای سالانه با توجه به شرایط جمعیتی این گونه انجام می گیرد.
سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از تولد اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت «رشکان» پارک ملی دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داد.
به گزارش کردپرس، حجت جباری بابیان اینکه با تولد گوساله جدید، تعداد گوزن های این سایت به ۲۰ راس رسیده است، افزود: مطابق بازدیدها و بررسیهای تخصصی و با توجه به آبستن بودن تعدادی از گوزنهای ماده این سایت، پیش بینی می کنیم تولد گوساله ها و روند افزایش جمعیت ادامه داشته باشد.
نظر شما