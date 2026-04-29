۲ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در بیجار مسموم شدند

به گزارش کرد پرس، افشین جمشیدی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه خوشبختانه امسال تاکنون موردی از فوت به دلیل مسمومیت با قارچ سمی نداشته ایم، گفت: فصل بهار و تداوم احتمال مصرف قارچ های سمی، همچنان خطر مسمومیت و حتی مرگ بر اثر مصرف این قارچ ها وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از مصرف قارچ های خودرو در طبیعت، افزود: به هیچ عنوان امکان تشخیص قارچ سمی از روی ظاهر، رنگ و بو وجود ندارد و افراد باید از مصرف این گونه قارچ ها خودداری کرده و قارچ را صرفا از مراکز معتبر تهیه کنند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بیجار با بیان اینکه پختن قارچ به هیچ عنوان سم آن را از بین نمی برد، اظهار کرد: مسمومیت با قارچ سمی در موارد شدید می تواند منجر به نارسایی شدید کبد و کلیه، کما و حتی مرگ افراد شود.

جمشیدی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه علائم مسمومیت پس از مصرف قارچ از جمله تهوع، دل درد، استفراغ، سردرد و سرگیچه، قرمزی پوست، تپش قلب، توهم و تشنج در کوتاه ترین زمان به مراکز درمانی مراجعه و یا با ۱۱۵ تماس بگیرند و از هرگونه اقدام درمانی خودسرانه پرهیز کنند.