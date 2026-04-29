به گزارش خبرنگار کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در بازدید میدانی و بررسی کارشناسی طرح دو بانده کردن مسیر اسلام آبادغرب _ قلاجه (به صورت بزرگراهی) که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی و فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد؛ عنوان کرد:پروژه بزرگراهی محور اسلام آبادغرب _ قلاجه به طول ۲۸ کیلومتر یکی از پروژه های بسیار کلیدی و دارای اولویت استان است.
وی ادامه داد: با اجرای این پروژه بسیاری از مسیرهای پرپیچ و خم و حادثه خیز اصلاح و یا حذف می شوند.
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: در سه قطعه از این بزرگراه به طول ۱۱.۵ کیلومتر، پیمانکاران انتخاب و در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارند.
وی ادامه داد: در صورت تکمیل و بهرهبرداری، این پروژه به رونق اقتصادی و گردشگری منطقه و افزایش حجم مبادلات تجاری از این محور کمک میکند.
مهندس نجفی همچنین افزود: همچنین با بهرهبرداری از این پروژه کالاهای تجاری با سهولت بسیار بیشتر و در مدت زمان بسیار کوتاهتری به عراق صادر میشوند و زوار اربعین حسینی نیز با سهولت بیشتری از این مسیر عبور میکنند که یک اتفاق بسیار مهم است.
نظر شما