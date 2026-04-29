۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

معاون عمرانی استاندار:

بزرگراه اسلام آبادغرب _ قلاجه به رونق تجاری و گردشگری منطقه کمک می‌کند

بزرگراه اسلام آبادغرب _ قلاجه به رونق تجاری و گردشگری منطقه کمک می‌کند

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: طرح احداث پروژه بزرگراه اسلام آبادغرب _ قلاجه به رونق اقتصادی و گردشگری و افزایش حجم مبادلات تجاری از این محور کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در بازدید میدانی و بررسی کارشناسی طرح دو بانده کردن مسیر اسلام آبادغرب _ قلاجه (به صورت بزرگراهی) که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی و فرماندار شهرستان  اسلام آبادغرب انجام شد؛ عنوان کرد:پروژه بزرگراهی محور اسلام آبادغرب _ قلاجه به طول ۲۸ کیلومتر یکی از پروژه های بسیار کلیدی و دارای اولویت استان است.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه بسیاری از مسیرهای پرپیچ و خم و حادثه خیز اصلاح و یا حذف می شوند.

معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: در سه قطعه از این بزرگراه به طول ۱۱.۵ کیلومتر، پیمانکاران انتخاب و در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارند.

وی ادامه داد: در صورت تکمیل و بهره‌برداری، این پروژه به رونق اقتصادی و گردشگری منطقه و افزایش حجم مبادلات تجاری از این محور کمک می‌کند.

مهندس نجفی همچنین افزود: همچنین با بهره‌برداری از این پروژه‌ کالاهای تجاری با سهولت بسیار بیشتر و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری به عراق صادر می‌شوند و زوار اربعین حسینی نیز با سهولت بیشتری از این مسیر عبور می‌کنند که یک اتفاق بسیار مهم است.

کد مطلب 2795078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha