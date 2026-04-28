بازگشت لفظ «جاش» به فضای رسانەای برای نخستین بار پس از جنگ داخلی حزب دمکرات و اتحادیە میهنی

به گزرش کردپرس، این درگیری لفظی در فضای سیاسی کرکوک زمانی آغاز شد که شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق، با انتشار متنی شدیداللحن به اهدای خون یکی از مسئولان کرکوک واکنش نشان داد.
شاخوان عبدالله با «فاسد، خدانشناس و ناپاک» خواندن مسئولی که اقدام به اهدای خون کرده بود، مدعی شد که این شخص در ۲۰ سال گذشته جز غصب زمین و فساد، سودی برای کرکوک نداشته است.
وی در نوشتار خود آورده است: «تو در این بیست سال مشغول مکیدن خون مردم کرکوک بودهای؛ این نمایش زشت چیست؟ به جای اهدای خون آلودهات، با پولهای کلانی که از راه باجگیری و فروش خاک کرکوک به دست آوردهای، برای کسانی که خسارت دیدهاند خودرو میخریدی.»
شاخوان عبدالله در پایان خطاب به خانواده قربانیان هشدار داد: «از سلامت خونی که دریافت میکنید مطمئن شوید؛ خون برخی افراد آلوده است و اگر به بدن نوه و فرزندان شما وارد شود، خصلتهای ناپاک آنها را منتقل میکند.»
در مقابل، نمایندگان کرکوک در فراکسیون اتحادیه میهنی با صدور بیانیهای بسیار تند، سخنان شاخوان عبدالله را «کلمات متعفن» توصیف کرده و به سوابق وی حمله کردند. در این پاسخ آمده است: «کسی که تاریخش سیاه، فرزند انسانی خودفروش و زبانش آلوده است، میخواهد دریای شکوه و سربلندی را با واژههای متعفن خود آلوده کند. فرزند خودفروش سابق آگاه باشد، کسی که در کرکوک خون اهدا کرد، محافظ کرکوک و پیشمرگهای است که بارها برای این خاک خون داده است، نه تو که خصلت خونناپاکی را از پدرانت به ارث بردهای.»
نمایندگان اتحادیه میهنی با متهم کردن او به حضور رانتی در پارلمان، افزودند: «تو که جایگاه مردمیات صفر است و مانند یک انگل با رای همسنگرانت به پارلمان راه یافتی، چگونه شرم نمیکنی؟ نتیجه حضور نمایندگان سطح پایینی مثل توست که حزبت در بغداد چنان ذلیل شده که کاندیدای ریاستجمهوریاش تنها ۱۶ رای شرمآور میآورد.»
اظهارات شاخوان عبدالله که با واکنش شدیداللحن نمایندگان اتحادیۀ میهنی کردستان مواجه شد در حالی است که آری هرسین عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان پیشتر در گفتگویی ادعا کرده بود مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان دستور داده است که اعضا و کادران حزب از هرگونه الفاظ تنش آمیز و جنگ رسانەای با دیگر جریانها پرهیز کنند و حق ورود بە این گونە مناقشات را ندارند.
