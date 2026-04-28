سرخط خبرهای ۸ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

هشدار اروپا درباره سرکوب دموکراسی در ترکیه و حذف نمایندگان کُرد

نهادهای معتبر اروپایی در نامه‌ای سرگشاده به دولت ترکیه، ضمن ابراز نگرانی عمیق از بازداشت و برکناری شهرداران منتخب (به‌ویژه در مناطق کردنشین) و انتصاب «قیم» به‌جای آن‌ها، این اقدامات را موجب تضعیف دموکراسی محلی، نقض حقوق بشر و بی‌اثر شدن رأی میلیون‌ها شهروند دانستند. امضاکنندگان این نامه با استناد به ارزیابی‌های حقوقی بین‌المللی، تأکید کردند که تداوم برخورد امنیتی با مدیریت شهری و نادیده گرفتن مطالبات سیاسی و هویتی در مناطق کردنشین، بحران مشروعیت ایجاد کرده و ترکیه را از تعهدات خود به عنوان عضو شورای اروپا دور می‌کند.

گره تشکیل نشدن دولت جدید اقلیم کردستان عراق کجاست؟

اقلیم کردستان عراق با گذشت ۱۸ ماه از انتخابات پارلمانی و انجام ۳۱ دور مذاکره بی‌نتیجه، در یک بن‌بست سیاسی و «حکمرانی دوگانه» بی‌سابقه گرفتار شده است. اختلافات عمیق میان حزب دموکرات (KDP) و اتحادیه میهنی (PUK) بر سر تقسیم پست‌های کلیدی و وزارتخانه‌های حاکمیتی، در کنار تغییرات قانونی دادگاه فدرال که مانع از دستیابی حزب دموکرات به اکثریت مطلق شده، تشکیل دولت جدید را غیرممکن کرده است. در حالی که اتحادیه میهنی با ائتلاف‌های جدید به دنبال تغییر توازن قدرت و تقسیم عادلانه مناصب است.

گره صلح آنکارا و PKK؛ اول خلع سلاح یا تضمین قانونی؟

روند صلح میان آنکارا و حزب کارگران کردستان (PKK) پس از فراخوان عبدالله اوجالان، اکنون با بن‌بستی تحت عنوان «تقدم قانون یا سلاح» مواجه شده است؛ در حالی که PKK با اعلام انحلال و تخلیه برخی مواضع راهبردی در شمال عراق، گام‌هایی برای خلع سلاح برداشته و جریان سیاسی کرد خواستار تصویب فوری تضمین‌های حقوقی و اصلاحات سیاسی برای ادغام دموکراتیک است، دولت ترکیه هرگونه قانون‌گذاری را به راستی‌آزمایی دقیق و تخلیه کامل تمامی مواضع مستحکم (به‌ویژه در مناطق گاره و خاکورک) مشروط کرده است.

